Trabzonspor Shakhtar’ın yıldızı Marlon için çalışmaları hızlandırdı





SATIŞA ÇOK SICAKLAR!

Trabzonspor yaptığı son teklifte yıldız oyuncu için sonraki satıştan da pay önerdi. 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Ukrayna ekibi Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşıyor. Bordo- Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı pas oyununda çok iyi olduğu için Marlon'un transferine öncelik veriyor. Ukrayna'da Rusya ile meydana gelen savaştan dolayı ligler oynanamıyor. Ukrayna kulüpleri farklı ülkelerde kamplara girerken Ukrayna liginin ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Ukrayna'daki bir çok yabancı futbolcu da, futbol hayatlarını sürdürmek için Ukrayna ekiplerinden ayrılmaya çalışıyor. Karadeniz Fırtınası, Brezilyalı stoper Marlon dışında Real Betis forması giyen Bartra ile de görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Marlon'dan istediği sonucu alamazsa rota Bartra'ya dönecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni transferlerin kampa kadar yetişmesi için çaba sarfediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN