Trabzonspor Shakhtar’ın yıldızı Marlon için çalışmaları hızlandırdı

Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor... Önceki gün transferde şaha kalkan Bordo- Mavililer, stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon ile görüşmelerini sürdüren Bordo- Mavililer, yıldız oyuncu için Ukrayna ekibine 4. teklifi sundu.
SATIŞA ÇOK SICAKLAR!
Trabzonspor yaptığı son teklifte yıldız oyuncu için sonraki satıştan da pay önerdi. 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle Ukrayna ekibi Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşıyor. Bordo- Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı pas oyununda çok iyi olduğu için Marlon'un transferine öncelik veriyor. Ukrayna'da Rusya ile meydana gelen savaştan dolayı ligler oynanamıyor. Ukrayna kulüpleri farklı ülkelerde kamplara girerken Ukrayna liginin ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Ukrayna'daki bir çok yabancı futbolcu da, futbol hayatlarını sürdürmek için Ukrayna ekiplerinden ayrılmaya çalışıyor. Karadeniz Fırtınası, Brezilyalı stoper Marlon dışında Real Betis forması giyen Bartra ile de görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Marlon'dan istediği sonucu alamazsa rota Bartra'ya dönecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni transferlerin kampa kadar yetişmesi için çaba sarfediyor.