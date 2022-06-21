Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için kıran kırana kapışıyor

Yaz transfer döneminde hareketlilik sürerken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aynı futbolcuya talip olduğu ortaya çıktı. 3 büyük kulüp Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Konyaspor oyuncusu için 5 milyon Euro isterken bu rakamı veren kulüp şimdiye kadar çıkmadı. Gelen bilgilere göre en yüksek teklif 3 milyon Euro ile Galatasaray'dan geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önerdiği rakamın daha aşağıda olduğu öğrenildi. Ancak 2 kulübün de yeni teklif sunmak üzere olduğu ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın 11'de oynama şansı daha yüksek olduğu için Beşiktaş'a daha sıcak baktığı öğrenilirken son kararı Konyaspor'un vereceği bildirildi.