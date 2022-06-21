Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için kıran kırana kapışıyor

Yaz transfer döneminde hareketlilik sürerken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aynı futbolcuya talip olduğu ortaya çıktı. 3 büyük kulüp Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Konyaspor oyuncusu için 5 milyon Euro isterken bu rakamı veren kulüp şimdiye kadar çıkmadı. Gelen bilgilere göre en yüksek teklif 3 milyon Euro ile Galatasaray'dan geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önerdiği rakamın daha aşağıda olduğu öğrenildi. Ancak 2 kulübün de yeni teklif sunmak üzere olduğu ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın 11'de oynama şansı daha yüksek olduğu için Beşiktaş'a daha sıcak baktığı öğrenilirken son kararı Konyaspor'un vereceği bildirildi.
ASLAN'IN KOZU TAKAS
Galatasaray'ın Aytaç Kara ile Alparslan Öztürk'ü gerektiği taktirde takasta kullanmayı planladığı gelen haberler arasında. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Abdülkerim Bardakçı sol ayaklı bir stoper. Son 2 sezonda çok iyi bir çıkış yakalayan Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İSTİKRARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Abdülkerim Bardakçı geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkarken istikrarlı ve başırılı futbolu ile dikkat çekti.