Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için kıran kırana kapışıyor

    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı’yı kadrosuna katmak istiyor. 3 milyon Euro ile en yüksek teklif G.Saray’dan geldi. F.Bahçe ve Beşiktaş yeni teklif için hazırlanıyor.

    Bardakçı savaşı

    Yaz transfer döneminde hareketlilik sürerken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın aynı futbolcuya talip olduğu ortaya çıktı. 3 büyük kulüp Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Konyaspor oyuncusu için 5 milyon Euro isterken bu rakamı veren kulüp şimdiye kadar çıkmadı. Gelen bilgilere göre en yüksek teklif 3 milyon Euro ile Galatasaray'dan geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önerdiği rakamın daha aşağıda olduğu öğrenildi. Ancak 2 kulübün de yeni teklif sunmak üzere olduğu ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın 11'de oynama şansı daha yüksek olduğu için Beşiktaş'a daha sıcak baktığı öğrenilirken son kararı Konyaspor'un vereceği bildirildi.



    ASLAN'IN KOZU TAKAS
    Galatasaray'ın Aytaç Kara ile Alparslan Öztürk'ü gerektiği taktirde takasta kullanmayı planladığı gelen haberler arasında. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Abdülkerim Bardakçı sol ayaklı bir stoper. Son 2 sezonda çok iyi bir çıkış yakalayan Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



    İSTİKRARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
    Abdülkerim Bardakçı geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkarken istikrarlı ve başırılı futbolu ile dikkat çekti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balkan Ninnisi
    Haberler Spor Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için kıran kırana kapışıyor
        SON DAKİKA