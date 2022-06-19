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    • Spor
    • 19.06.2022 17:02
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    • 19.06.2022 17:08
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    Süper Lig'de Abdülkerim Bardakçı savaşı

    Süper Lig’de yeni sezon önce transfer savaşları yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig’in 3 büyük kulübü geride kalan sezonda takımının başarısında büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncu için müthiş bir yarış içerisinde… Bu yarıştan kimin galip ayrılacağı ise henüz belli değil… Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için önce Beşiktaş harekete geçti… Siyah-Beyazlılar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ilk girişiminde başarısız olmuş ancak sonradan bir teklif daha yapmıştı. Kartal şimdilik beklemede…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’de Abdülkerim savaşı

    Ezeli rakibi Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın teklifi sonrası harekete geçmiş ve Abdülkerim Bardakçı için kesenin ağzını açmıştı. Sarı-Lacivertliler Abdülkerim için 2.2 milyon Euro'nun yanı sıra Samatta'yı da kiralık olarak teklif etti.

    Konyaspor'un kapısını çalan son kulüp ise Galatasaray oldu… Sarı-Kırmızılılar'ın bugün yıldız oyuncu için harekete geçtiği ve Yeşil-Beyazlılar'a resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Konyaspor takasla oyuncusunu verme peşinde değil. Beklentisi ise 4 milyon Euro…

    Bu rakamda indirime gidip gitmeyecekleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Galatasaray'ın teklifinin Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifinin üzerinde olduğu da gelen bilgiler arasında…

        2011 yılında Konyaspor'un altyapısından A Takım'a yükselen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesini 26 Kasım 2021 tarihinde uzatmıştı.

        Geride kalan sezonda 34 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 4 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız oyuncu savunmadaki başarısının yanı sıra ileriye çıkışlarıyla da dikkat çekiyor.

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