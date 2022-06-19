Süper Lig'de Abdülkerim Bardakçı savaşı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın teklifi sonrası harekete geçmiş ve Abdülkerim Bardakçı için kesenin ağzını açmıştı. Sarı-Lacivertliler Abdülkerim için 2.2 milyon Euro'nun yanı sıra Samatta'yı da kiralık olarak teklif etti.