Süper Lig'de Abdülkerim Bardakçı savaşı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın teklifi sonrası harekete geçmiş ve Abdülkerim Bardakçı için kesenin ağzını açmıştı. Sarı-Lacivertliler Abdülkerim için 2.2 milyon Euro'nun yanı sıra Samatta'yı da kiralık olarak teklif etti.
Konyaspor'un kapısını çalan son kulüp ise Galatasaray oldu… Sarı-Kırmızılılar'ın bugün yıldız oyuncu için harekete geçtiği ve Yeşil-Beyazlılar'a resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Konyaspor takasla oyuncusunu verme peşinde değil. Beklentisi ise 4 milyon Euro…
Bu rakamda indirime gidip gitmeyecekleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Galatasaray'ın teklifinin Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifinin üzerinde olduğu da gelen bilgiler arasında…