Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı





EN İYİSİ OLSUN İSTİYORUZ

Weghorst ve Sörloth dışında alternatifler olduğunu belirten Çebi "En iyisi olsun istiyoruz. Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama onu beğeniyoruz" diye konuştu.





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