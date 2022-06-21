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    Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

    Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesine danışacak. Ama o dönüş yapana kadar biriyle de anlaşabiliriz. Weghorst ve Sörloth dışında alternatifler de var. Muleka ve Muleka gibi. Ama transfer ekonomiyi bozmamalı.

    Weghorst’u bekliyoruz

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara ile yapılan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair bomba gibi açıklamalar yaptı. TFF'nin yeni yönetimine destek vereceklerini açıklayan Çebi "Ümit ediyorum TFF'nin tüm kurulları istifalarını verir ve yenileri gelir. Aynı şeyleri hakemlerimiz için de söylüyorum" dedi.



    YENİ BİR DÖNEM BAŞLASIN!
    Eski hakemlerin, gençlere koltuklarını bırakması gerektiğini belirten Çebi "Türk futbolunun her biriminde yeni bir sürecin başlamasını diliyorum. Türk futbolu itiş kakış ortamından uzaklaşmalı" dedi.



    EĞER BİRİYLE ANLAŞMAZSAK!
    Transferlere değinen Çebi "Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Weghorst bize olumlu dönüş yaptığı zaman eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak kendisiyle imza atarız" dedi.
        Balkan Ninnisi
        Haberler Spor Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı
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