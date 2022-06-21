Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara ile yapılan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair bomba gibi açıklamalar yaptı. TFF'nin yeni yönetimine destek vereceklerini açıklayan Çebi "Ümit ediyorum TFF'nin tüm kurulları istifalarını verir ve yenileri gelir. Aynı şeyleri hakemlerimiz için de söylüyorum" dedi.
YENİ BİR DÖNEM BAŞLASIN!
Eski hakemlerin, gençlere koltuklarını bırakması gerektiğini belirten Çebi "Türk futbolunun her biriminde yeni bir sürecin başlamasını diliyorum. Türk futbolu itiş kakış ortamından uzaklaşmalı" dedi.