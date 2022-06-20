Beşiktaş transfer haberleri... Ahmet Nur Çebi'den Weghorst sözleri...
Beşiktaş haberleri... Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması öncesinde yaptığı konuşmada transfere dair büyük ipuçları verdi. Uzun süredir peşinde oldukları Wout Weghorst'un transferinde son sözün Hollandalı futbolcuya kaldığını belirten Çebi, peşinde oldukları diğer isimleri de açıkladı.
ALEXANDER SÖRLOTH
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve çok başarılı bir performans sergileyen Norveçli golcüye siyah beyazlıların ilgisi bulunuyor. Karadeniz ekibiyle çıktığı 49 maçta 33 gol atan futbolcu, Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Ardından RB Leipzig'e transfer olan forvet, orada istediğini bulamamış ve La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
İttifak Holding Konyaspor'un elde ettiği lig üçüncülüğünde büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, Kartal'ın listesinde yer alan bir diğer isim olarak öne çıkıyor. Hem yerli kuralı açısından, hem de oynadığı oyun açısından büyük kulüplerin elini rahatlatabilecek bir isim olan Abdülkerim, Çebi'nin açıkladığı isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 maça çıkan Bardakçı, 5 gol atıp 3 de asist yaparak bir stoperden beklenmeyecek hücum katkısı da vermişti.