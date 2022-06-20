Beşiktaş transfer haberleri... Ahmet Nur Çebi’den Weghorst sözleri...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

İttifak Holding Konyaspor'un elde ettiği lig üçüncülüğünde büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, Kartal'ın listesinde yer alan bir diğer isim olarak öne çıkıyor. Hem yerli kuralı açısından, hem de oynadığı oyun açısından büyük kulüplerin elini rahatlatabilecek bir isim olan Abdülkerim, Çebi'nin açıkladığı isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 maça çıkan Bardakçı, 5 gol atıp 3 de asist yaparak bir stoperden beklenmeyecek hücum katkısı da vermişti.