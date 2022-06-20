Fenerbahçe yıldız avında: Jorge Jesus’un Benfica’dan eski öğrencisini istediği öne sürülüyor

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim daha girdi... Takımı 4-4-2 düzeninde oynatmayı planlayan Jorge Jesus'un hücum bölgesine çok yönlü bir futbolcu istediği ve hedefteki ismin Luka Waldschmidt olduğu iddia ediliyor.
Benfica formasıyla 27 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Waldschmidt sürpriz bir şekilde geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer oldu. Ancak Alman ekibinde bekleneni veremeyen ve 14 Bundesliga maçında 1 gol atabilen 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.