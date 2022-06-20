Fenerbahçe yıldız avında: Jorge Jesus’un Benfica’dan eski öğrencisini istediği öne sürülüyor

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim daha girdi... Takımı 4-4-2 düzeninde oynatmayı planlayan Jorge Jesus'un hücum bölgesine çok yönlü bir futbolcu istediği ve hedefteki ismin Luka Waldschmidt olduğu iddia ediliyor.