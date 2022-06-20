Fenerbahçe haberleri: Lincoln kupalar kazanmak istiyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
JESUS DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN
Jorge Jesus'un kariyerine büyük etki edeceğinden bahseden Lincoln, "Jesus dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmak için bunu yapmalıyız." dedi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ HEYECANLANDIRDI
Fenerbahçe'den teklif gittiğinde heyecanlandığını belirten Lincoln, "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Menajerime de bunu söyledim. Fenerbahçe'de oynamak ve Jesus ile çalışmak istediğimi belirttim. Kendimi bu meydan okumaya hazır hissettim. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.