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    • 20.06.2022 14:01
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    • 20.06.2022 14:08
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    Fenerbahçe haberleri: Lincoln kupalar kazanmak istiyor!

    Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus'un dünyadaki sayılı teknik direktörlerden olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve kupalar kazanmak istediğini söyledi...

    Lincoln Fener’de kupalar kaldırmak istiyor!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

    JESUS DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

    Jorge Jesus'un kariyerine büyük etki edeceğinden bahseden Lincoln, "Jesus dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmak için bunu yapmalıyız." dedi.

    FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ HEYECANLANDIRDI

    Fenerbahçe'den teklif gittiğinde heyecanlandığını belirten Lincoln, "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Menajerime de bunu söyledim. Fenerbahçe'de oynamak ve Jesus ile çalışmak istediğimi belirttim. Kendimi bu meydan okumaya hazır hissettim. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

        İDOLÜ RONALDINHO

        Ronaldinho'yu idol olarak gördüğünü belirten futbolcu, "10 numara oyanyabilen çok oyuncu kalmadı. Ben her zaman idol olarak Ronaldinho'yu gördüm. Onu örnek aldım. Beni tarz olarak en çok etkileyen oyuncudur." diye konuştu.

        JESUS'A SORMAK LAZIM

        Jorge Jesus'un kendisini iyi tanıdığını belirten Lincoln, "Beni neden transfer ettiğini hocamıza sormanız lazım. O beni çok iyi biliyor. Hocamız hangi oyuncudan nasıl verim alınacağını bilen bir insan." sözlerini kullandı.

        RİZESPOR GÜNLERİ

        5 sene önce Rize'de oynadığını hatırlatan Lincoln, "O zamandan bu zamana çok değiştim. Futbol olarak çok daha olgunlaştım. Geliştim. Biz futbolcular sürekli yeni bir şey öğreniriz." dedi.

        "FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ KUPALAR KAZANMAKTIR"

        Fenerbahçe ile ilgili hedeflerinden de bahseden Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süredir kupa kazanamamış olması kabul edilebilir değil. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz de gruplara kalmak. Çok çalışacağım. Fenerbahçe'de tarihe geçmek için kupalar kazanmam gerek." dedi.

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