Fenerbahçe haberleri: Lincoln kupalar kazanmak istiyor!

İDOLÜ RONALDINHO

Ronaldinho'yu idol olarak gördüğünü belirten futbolcu, "10 numara oyanyabilen çok oyuncu kalmadı. Ben her zaman idol olarak Ronaldinho'yu gördüm. Onu örnek aldım. Beni tarz olarak en çok etkileyen oyuncudur." diye konuştu.

JESUS'A SORMAK LAZIM

Jorge Jesus'un kendisini iyi tanıdığını belirten Lincoln, "Beni neden transfer ettiğini hocamıza sormanız lazım. O beni çok iyi biliyor. Hocamız hangi oyuncudan nasıl verim alınacağını bilen bir insan." sözlerini kullandı.