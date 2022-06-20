Fenerbahçe transfer haberleri: Fener Betis'i ikna edemedi! Rota Brezilya...

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

Yönetim, Jesus'un listesinin ilk sırasında olan William Carvalho için Real Betis'le pazarlıklarını yaklaşık 20 gündür sürdürüyordu. Ancak alınan bilgilere göre görüşmeler büyük oranda tıkandı. Portekizli futbolcu ile el sıkışan Fenerbahçe, İspanyol kulübüne 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Ancak Betis, Carvalho'nun sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 7 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince pazarlıklar durma noktasına geldi.