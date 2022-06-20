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    • 20.06.2022 12:53
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Fener Betis'i ikna edemedi! Rota Brezilya...

    Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran ve Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde bu işi büyük ölçüde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de William Carvalho ikna edilemedi. Rotayı Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe, aradığını Jesus'un eski öğrencisini hedefine aldı...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe Betis’i ikna edemedi!

    Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Portekizli hocanın sisteminde çok önemli bir yeri olan 6 numara pozisyonuna (orta sahaya) takviye yapmak için büyük çaba harcıyor.

    GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ
    Yönetim, Jesus'un listesinin ilk sırasında olan William Carvalho için Real Betis'le pazarlıklarını yaklaşık 20 gündür sürdürüyordu. Ancak alınan bilgilere göre görüşmeler büyük oranda tıkandı. Portekizli futbolcu ile el sıkışan Fenerbahçe, İspanyol kulübüne 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.
    Ancak Betis, Carvalho'nun sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 7 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince pazarlıklar durma noktasına geldi.

    ARAO TEMASI BAŞLADI
    Sarı lacivertliler bunun üzerine Jesus'un listesinin ikinci sırasındaki William Arao ile temaslara hız verdi. Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Jesus'un eski öğrencisi.

        TALEP 5 MİLYON EURO

        29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Alınan bilgilere göre Flamengo, Brezilyalı futbolcu için 5 milyon Euro talep ediyor.

        RAKAM DÜŞÜRÜLECEK
        Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde pazarlıklara hız vereceği ve rakamları istenen düzeye indirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu sezon Flamengo formasıyla 30 resmi maça çıkan William Arao 5 gol atıp 2 asist yaptı.

        FLAMENGO'DA OYNUYOR
        Sao Paulo altyapısında futbola başlayan Arao ardından Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico Mineiro ve Botafogo formalarını giydi. Yıldız futbolcu 2016 yılından bu yana Flamengo'da görev yapıyor.
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            Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri: Fener Betis'i ikna edemedi! Rota Brezilya...
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