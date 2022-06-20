Transfer haberleri: Hakan'ın yeni arkadaşları belli oluyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'luk görevini yürüten Guiseppe Marotta, iki transferi bitirdiklerini, iki dünya yıldızını kadroya katmak için ise temasların sürdüğünü belirtti. Serie A'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeni arkadaşları da belli olacak...
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Milan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon Serie A'yı kazanmak isteyen Inter'in CEO'su Marotta, İtalya'da bir radyoya açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Marotta, "Yeni transferlerimiz olacak ancak bu isimlerin kim olduğunu bilmiyorum. Henrikh Mkhitaryan ve Andre Onana ile anlaştık." dedi.
Chelsea'den ayrılmak isteyen Romelu Lukaku ve Juventus'tan ayrılan Paolo Dybala'yı da Inter kadrosuna katmak istediklerini söyleyen Marotta, "Lukaku ile anlaşabiliriz ama hala zorluklar var. Neler olacağını görmemiz gerekiyor. Dybala'yı da düşünüyoruz ama işin bir de finansal boyutu var." dedi.