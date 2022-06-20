Transfer haberleri: Hakan'ın yeni arkadaşları belli oluyor!

Chelsea'den ayrılmak isteyen Romelu Lukaku ve Juventus'tan ayrılan Paolo Dybala'yı da Inter kadrosuna katmak istediklerini söyleyen Marotta, "Lukaku ile anlaşabiliriz ama hala zorluklar var. Neler olacağını görmemiz gerekiyor. Dybala'yı da düşünüyoruz ama işin bir de finansal boyutu var." dedi.

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