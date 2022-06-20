A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore'yi yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. Maçta ilk seti 25-20 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-13 gibi farklı bir skorla kazandı.

Üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 25-15 gibi farklı bir sonuçla kazanan Ay- Yıldızlılar, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. A Milli Takımımız bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nin Brezilya etabını 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ile tamamladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. etap maçlarına Kanada'da çıkacak.