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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore'yi yendi

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nin 2. haftansının son maçında Güney Kore karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı. Filenin Sultanları, Brezilya’daki 4 maçından 2 galibiyet çıkardı.

    Sultanlar’dan harika kapanış

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. Maçta ilk seti 25-20 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-13 gibi farklı bir skorla kazandı.

    Üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 25-15 gibi farklı bir sonuçla kazanan Ay- Yıldızlılar, sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. A Milli Takımımız bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nin Brezilya etabını 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ile tamamladı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. etap maçlarına Kanada'da çıkacak.

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