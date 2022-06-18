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    Fenerbahçe yönetimi golcü transferi için düğmeye bastı! Hedef Lassina Traore

    Fenerbahçe'de golcü arayışları yeniden ivme kazandı. Sarı-Lacivertli kurmaylar 21 yaşındaki golcü Lassina Traore menajeri ile temasa geçti. Kısa süre içinde Shakhtar Donetsk kulübü ile de görüşme yapılacak. Satın alma ya da opsiyonlu kiralama seçenekleri masada olacak.

    Yeni hedef Lassina Traore

    Fenerbahçe'de transfer harekatları durmak bilmiyor. Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler golcü transferi için düğmeye bastı. Fenerbahçeli yetkililerin Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Burkina Faso'lu santrfor Lassina Traore'nin menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kısa süre içinde kulübü Shakhtar Donetsk'in de kapısının çalınacağı bildirildi. Sarı-Lacivertli kurmayların hem satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini masada tutacağı oyuncuyu en uygun koşullarda kadrosuna katmaya çalışacağı da gelen haberber arasında.



    RUSYA'DA DZUBA SESLERİ...
    Bu arada Rusya basınında Fenerbahçe'nin golcü oyuncu Artem Dzuba ile ilgilendiği haberleri çıktı. Haberlerde Dzuba'nın menajerinin, "Fenerbahçe'nin ilgisi var. Transferin gerçekleşme olasılığı düşük değil. Ancak henüz kesin bir anlaşma yok" sözlerine yer verildi.



    LASSİNA TRAORE TAM BİR GOL MAKİNESİ
    Lassina Traore, 2021/2022 sezonunda Shakhtar Donets kulübü ile yaşanan savaş nedeniyle sadece 14 resmi maça çıktı. Ancak bu 14 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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