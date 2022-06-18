Fenerbahçe yönetimi golcü transferi için düğmeye bastı! Hedef Lassina Traore

Fenerbahçe'de transfer harekatları durmak bilmiyor. Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler golcü transferi için düğmeye bastı. Fenerbahçeli yetkililerin Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Burkina Faso'lu santrfor Lassina Traore'nin menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kısa süre içinde kulübü Shakhtar Donetsk'in de kapısının çalınacağı bildirildi. Sarı-Lacivertli kurmayların hem satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini masada tutacağı oyuncuyu en uygun koşullarda kadrosuna katmaya çalışacağı da gelen haberber arasında.