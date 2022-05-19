Özel Haber I Fenerbahçe’den ikinci Lassina Traore harekatı! Yönetim gaza bastı

Shakhtar Donetsk'in geçtiğimiz yıl Ajax'tan 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Lassina Traore için kesin kararını ise Ukrayna'daki futbol müsabakalarının geleceğinin netleşmesi sonrası vereceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Traore'nin yaşamış olduğu diz sakatlığı sebebiyle ise önümüzdeki ay sahalara dönmesi bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Shakthar ile çıktığı 14 maçta 9 gol kaydetmişti.