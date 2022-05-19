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    • Spor
    • 20.05.2022 00:39
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    • 20.05.2022 00:39
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    Özel Haber I Fenerbahçe’den ikinci Lassina Traore harekatı! Yönetim gaza bastı

    Önümüzdeki sezon için transferde önceliğini forvet mevkisine veren Fenerbahçe’nin Shakhtar Donetks ile oynanan dostluk maçı sonrası transfer için masaya oturulan Burkina Fasolu golcü Lassina Traore için Ukrayna ekibi ile temaslarına hız verdiği iddia edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I İkinci Lassina Traore harekatı

    Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Transferde önceliğini forvet mevkisine veren Sarı-Lacivertliler ile ilgili Afrika basınında önemli bir gelişme yer aldı.

    Fenerbahçe'nin nisan ayında Kadıköy'de Shakthar Donetsk ile "Barış İçin Futbol" sloganı ile oynadığı dostluk maçı sonrası Ukrayna ekibinden resmen istediği Lassina Traore için temaslarını hızlandırdığı Afrika basınına yansıdı.

    Şampiyonlar Ligi vizesi almaya yakın olan Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Traore ile kadrosunu güçlendirmek istediği kaydedilirken, Sarı-Lacivertliler'in Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle oluşan belirsizlik sebebiyle golcü oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtiliyor.

        Shakhtar Donetsk'in geçtiğimiz yıl Ajax'tan 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Lassina Traore için kesin kararını ise Ukrayna'daki futbol müsabakalarının geleceğinin netleşmesi sonrası vereceği öne sürülüyor.

        Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Traore'nin yaşamış olduğu diz sakatlığı sebebiyle ise önümüzdeki ay sahalara dönmesi bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Shakthar ile çıktığı 14 maçta 9 gol kaydetmişti.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe’den ikinci Lassina Traore harekatı! Yönetim gaza bastı
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