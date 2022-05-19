Özel Haber I Fenerbahçe’den ikinci Lassina Traore harekatı! Yönetim gaza bastı

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Transferde önceliğini forvet mevkisine veren Sarı-Lacivertliler ile ilgili Afrika basınında önemli bir gelişme yer aldı.
Fenerbahçe'nin nisan ayında Kadıköy'de Shakthar Donetsk ile "Barış İçin Futbol" sloganı ile oynadığı dostluk maçı sonrası Ukrayna ekibinden resmen istediği Lassina Traore için temaslarını hızlandırdığı Afrika basınına yansıdı.
Şampiyonlar Ligi vizesi almaya yakın olan Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Traore ile kadrosunu güçlendirmek istediği kaydedilirken, Sarı-Lacivertliler'in Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle oluşan belirsizlik sebebiyle golcü oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtiliyor.