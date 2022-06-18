Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de büyük operasyon! Pelkas da topun ağzında...

Yeni sezon öncesi Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili çalışmalarını yürütüyor. Lincoln ve Bruma'nın takıma katılmasıyla sözleşmesi devam eden yabancı oyuncu sayısı 18'e ulaşan sarı-lacivertlilerde kısa süre içinde bu sayının azaltılması için resmi adımların atılması bekleniyor.
GÖZLER YABANCI SAYISINDA
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Bruma transferleri sonrası gözler 18'e ulaşan yabancı sayısına çevrildi. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncu ile sınırlanan ve bu sezon ise daha önce 12'ye düşürüleceği açıklanan yabancı oyuncu sayısının TFF Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle 14 olarak devam etmesi bekleniyor.
14'E ÇEKMEK ZORUNDA
Yabancı sayısının 14'te sabit kalma ihtimalinin güçlenmesine rağmen şu an için kadrosunda 18 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe önce takımdaki yabancı sayısını 14'e çekmek zorunda kalacak.