Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de büyük operasyon! Pelkas da topun ağzında...

GÖZLER YABANCI SAYISINDA

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Bruma transferleri sonrası gözler 18'e ulaşan yabancı sayısına çevrildi. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncu ile sınırlanan ve bu sezon ise daha önce 12'ye düşürüleceği açıklanan yabancı oyuncu sayısının TFF Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle 14 olarak devam etmesi bekleniyor.