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    • 18.06.2022 15:59
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    • 18.06.2022 16:03
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    Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de büyük operasyon! Pelkas da topun ağzında...

    Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe haberleri... Yabancı kuralına takılmak istemeyen Fenerbahçe'de kadrodan ayrılacak isimler şekillenmeye başladı. Transferde Lincoln ve Bruma bombalarını patlatan Fenerbahçe, 7 isimle yollarını ayırıp yeni isimlere yer açacak...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de büyük operasyon!

    Yeni sezon öncesi Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili çalışmalarını yürütüyor. Lincoln ve Bruma'nın takıma katılmasıyla sözleşmesi devam eden yabancı oyuncu sayısı 18'e ulaşan sarı-lacivertlilerde kısa süre içinde bu sayının azaltılması için resmi adımların atılması bekleniyor.

    GÖZLER YABANCI SAYISINDA
    Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Bruma transferleri sonrası gözler 18'e ulaşan yabancı sayısına çevrildi. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncu ile sınırlanan ve bu sezon ise daha önce 12'ye düşürüleceği açıklanan yabancı oyuncu sayısının TFF Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle 14 olarak devam etmesi bekleniyor.

    14'E ÇEKMEK ZORUNDA

    Yabancı sayısının 14'te sabit kalma ihtimalinin güçlenmesine rağmen şu an için kadrosunda 18 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe önce takımdaki yabancı sayısını 14'e çekmek zorunda kalacak.

        7 FUTBOLCU GÖNDERİLMELİ
        Fenerbahçe için işler kadrodaki yabancı sayısının 14'e çekilmesiyle sınırlı kalmayacak. Lincoln ve Bruma'nın haricinde ön libero, kanat ve forvet oyuncusu takviyesi planlayan sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda toplamda 7 futbolcu ile yollarını ayırması gerecek.

        4 İSİM HAZIR

        Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gönderilecekler arasında yer alan yabancılar arasında ilk sırada geçen sezonu kiralık geçiren Mauricio Lemos ve Max Meyer yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Steven Caulker ve Mbwana Samatta'nın da takımda kalması zor gözüküyor.

        SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

        Filip Novak ve Luiz Gustavo ile ise yüksek ücretleri sebebiyle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de bu isimlerin dışında bir sürpriz ayrılık daha gündeme gelmiş durumda.

        JESUS PELKAS'I BEĞENMEDİ

        Teknik direktör Jorge Jesus'un Dimitris Pelkas'ın da takımdan ayrılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor.

        KADRODA YER AÇILACAK

        Gözden çıkarılan Lemos, Meyer, Caulker, Samatta, Gustavo ve Novak'a ek olarak Pelkas'ın da takımdan ayrılması halinde Sarı-Lacivertliler'deki 18 kişilik yabancı oyuncu sayısı 11'e inecek. Bu durumda Fenerbahçe 3 yeni yabancı transferine daha kadroda yer açabilecek.

        İşte Fenerbahçe'de sözleşmesi devam eden yabancı futbolcular:

        Attila Szalai
        Kim-Min Jae
        Marcel Tisserand
        Mauricio Lemos
        Steven Caulker
        Filip Novak
        Bright Osayi-Samuel
        Miguel Crespo
        Luiz Gustavo
        Max Meyer
        Miha Zajc
        Dimtir Pelkas
        Diego Rossi
        Enner Valencia
        Mergim Berisha
        Mbwana Samatta
        Armindo Bruma (Yeni transfer)
        Lincoln Henrique (Yeni transfer)

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        Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de büyük operasyon! Pelkas da topun ağzında...
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