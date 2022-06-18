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    • Spor
    • 18.06.2022 16:40
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    • 18.06.2022 16:58
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Semedo Fener'e yakın! Portekiz medyası duyurdu...

    Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de yıldız bir isim gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertliler Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden birini kadrosuna katmaya hazırlanıyor... İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Semedo Fener’e yakın!

    Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertlilerle ilgili yeni transfer iddiası Portekiz'den… Portekiz medyasına göre Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile anlaşmaya çok yakın.

    HEDEFTE BÜYÜK YETENEK VAR

    Transfer sezonu başladıktan sonra Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Hedefteki isim ise Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden…

    İDDİA PORTEKİZ BASININDAN

    Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Ruben Semedo ile ilgileniyor. O Jogo haberinde, "Ruben Semedo Porto'dan ayrıldı ve Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe'ye yakın" ifadelerine yer verdi.

    PORTO'DA TUTUNAMADI
    Son 3 sezonu Olympiakos'ta geçiren Semedo, defansın sağında görev yapıyor. Sporting Lizbon alt yapısında yetişen oyuncu, Porto'da istediği süreleri bulamamıştı.

        SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

        28 yaşındaki Portekizli stoper, geride kalan sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi. Yunan ekibi Olympiakos ile olan sözleşmesi ise gelecek sezon sona eriyor. Yeşil Burun pasaportu da bulunan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

        PORTEKİZ VE İSPANYA'DA OYNADI

        Semede için şimdiye kadar 18.8 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Tecrübeli oyuncu daha önce Vitoria Setubal, Villarreal, Huesca, Rio Ave formaları da giydi.

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