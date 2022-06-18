Fenerbahçe transfer haberleri: Semedo Fener'e yakın! Portekiz medyası duyurdu...

Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertlilerle ilgili yeni transfer iddiası Portekiz'den… Portekiz medyasına göre Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile anlaşmaya çok yakın.

HEDEFTE BÜYÜK YETENEK VAR

Transfer sezonu başladıktan sonra Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Hedefteki isim ise Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden…