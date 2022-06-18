Fenerbahçe transfer haberleri: Semedo Fener'e yakın! Portekiz medyası duyurdu...

Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertlilerle ilgili yeni transfer iddiası Portekiz'den… Portekiz medyasına göre Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile anlaşmaya çok yakın.
HEDEFTE BÜYÜK YETENEK VAR
Transfer sezonu başladıktan sonra Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe yeni bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Hedefteki isim ise Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden…
İDDİA PORTEKİZ BASININDAN
Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Ruben Semedo ile ilgileniyor. O Jogo haberinde, "Ruben Semedo Porto'dan ayrıldı ve Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe'ye yakın" ifadelerine yer verdi.
PORTO'DA TUTUNAMADI
Son 3 sezonu Olympiakos'ta geçiren Semedo, defansın sağında görev yapıyor. Sporting Lizbon alt yapısında yetişen oyuncu, Porto'da istediği süreleri bulamamıştı.