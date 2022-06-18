Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.06.2022 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 15:41
    ABONE OL

    Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus takımdan çok memnun!

    Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus ile antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe'de, yeni sezona en erken sürede hazır olmak için çalışılıyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, takımın antrenmanlardaki halinden çok memnun görünüyor...

    AJANSLAR
    Jesus’tan takımı çok beğendi!

    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister" dedi.

    ANTRENMAN SALONDA BAŞLADI

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

    PAS VE TAKTİK ÇALIŞILDI

    Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

        "HER HOCA BÜYÜK FUTBOLCULARLA ÇALIŞMAK İSTER"

        Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa için güçlü işbirliği
        Haberler Spor Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus takımdan çok memnun!
            SON DAKİKA