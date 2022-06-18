Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus takımdan çok memnun!

"HER HOCA BÜYÜK FUTBOLCULARLA ÇALIŞMAK İSTER"

Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.