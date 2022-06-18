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    • 18.06.2022 14:54
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    • 18.06.2022 15:03
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Milan Marcelo'ya talip oldu!

    Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marcelo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'den ayrılan ve Brezilya ile Katar'dan gelen teklifleri değerlendirmeyen Marcelo için İtalya Serie A'nın son şampiyonu Milan talip oldu. Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Milan Marcelo’ya talip oldu!

    Yeni sezonda 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler transferde sıcak saatler yaşarken Portekiz medyasından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin gündeminde olan dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu Marcelo için İtalya şampiyonu Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

    VEDA ETMİŞTİ

    Bilindiği gibi Brezilyalı yıldız sol kanat oyuncusu Marcelo geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e veda etmişti. Brezilyalı yıldız, kendisi için düzenlenen özel törenle 2007'den beri formasını giydiği Real Madrid ile yollarını ayırdı.

    AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

    Marcelo, ülkesinden ve Katar'dan gelen teklifleri, Avrupa'da devam etmek için geri çevirdi. Tecrübeli sol bek için Fenerbahçe, Marsilya, Lyon ve Real Valladolid'in ilgisi var. Bu takımlara biri daha eklendi.

        RAKİP İTALYA ŞAMPİYONU

        Portekiz medyasından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe'nin listesindeki Marcelo'yu İtalya şampiyonu Milan da kadrosuna katmak istiyor.

        KARARINI HAFTAYA VERECEK

        Real Madrid kariyeri sona eren Marcelo tatil dönüşü kesin kararını vereceğini belirtti. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek hafta kesin kararını açıklaması bekleniyor.

        58 KEZ MİLLİ OLDU

        58 kez Brezilya Milli Takım formasını giyen başarılı sol bekin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. Geride kaldığımız sezonda 17 karşılaşmada boy gösteren Marcelo, 2 asiste imza attı.

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