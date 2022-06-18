Fenerbahçe transfer haberleri: Milan Marcelo'ya talip oldu!

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Marcelo, ülkesinden ve Katar'dan gelen teklifleri, Avrupa'da devam etmek için geri çevirdi. Tecrübeli sol bek için Fenerbahçe, Marsilya, Lyon ve Real Valladolid'in ilgisi var. Bu takımlara biri daha eklendi.