Fenerbahçe transfer haberleri: Milan Marcelo'ya talip oldu!

Yeni sezonda 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler transferde sıcak saatler yaşarken Portekiz medyasından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin gündeminde olan dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu Marcelo için İtalya şampiyonu Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.
VEDA ETMİŞTİ
Bilindiği gibi Brezilyalı yıldız sol kanat oyuncusu Marcelo geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e veda etmişti. Brezilyalı yıldız, kendisi için düzenlenen özel törenle 2007'den beri formasını giydiği Real Madrid ile yollarını ayırdı.