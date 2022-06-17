Jorge Jesus, Henrique'nin yerine Igor Paixao, Carvalho’nun ise Willian Arao alternatiflerini belirledi!

Fenerbahçe'de transfer taarruzları tüm hızıyla devam ediyor. Lincoln ve Bruma transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Sarı-Lacivertli kurmaylar sol kanat için Bruno Henrique, ön libero için de William Carvalho isimleri üzerinde duruyordu. Bruno Henrique, Flamengo'nun oynadığı lig maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Bruno'nun transferinin askıya alınması kararlaştırıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da bu futbolcunun yerine Coritiba'da forma giyen Igor Paixao'nun ismini yönetime verdi. 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Igor Paixao gelecek vaat eden bir oyuncu olarak lanse ediliyor. Yine Jorge Jesus'un transfer edilmesini istediği Portekizli ön libero William Carvalho için de Real Betis'den henüz olumlu bir cevap gelmedi.