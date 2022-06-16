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    • 16.06.2022 13:14
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    • 16.06.2022 13:21
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Brezilya'dan kötü haber geldi, Fenerbahçe alternatifine yöneldi!

    Fenerbahçe haberleri.. Fenerbahçe transfer haberleri... Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyordu. Dün gece oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Henrique'den kötü haber gelmesi muhtemel... Fenerbahçe, oyuncunun alternatifi olarak Igor Paixao'yu belirledi...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Brezilya’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

    Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 3. transferinin Bruno Henrique olması bekleniyordu. Ancak Brezilyalı yıldız dün gece Flamengo'nun Coritiba ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi.

    B PLANI DEVREYE GİRDİ
    Ağlayarak kenara gelen ve ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtilen Bruno Henrique ile ilgili gelecek haberi bekleyen Sarı-Lacivertliler bir yandan da B planını hemen devreye soktu.

    YENİ HEDEF PAIXAO
    Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği transferleri bir önce bitirmek isteyen yönetimi, Henrique'ye alternatif olarak belirlenen Igor Paixao için girişimlere hız verdiği öğrenildi.

        GÖRÜŞMELER BAŞLADI
        Brezilya ekibi Coritiba'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu son dönemde gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 28 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Paixao için resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

        İNANILMAZ SÜRATLİ
        1.68 boyunda olan ve müthiş sürati ile dikkatleri çeken Brezilyalı yıldız için Coritiba'nın 5 milyon Euro istediği belirtiliyor. Coritiba altyapısında futbola başlayan ve Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.

        BRUNO HENRIQUE YERİNE GELECEK
        Genç futbolcunun kulübüyle 31 Aralık 2024'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin Bruno Henrique'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Igor Paixao'yu kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

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