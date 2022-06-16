Fenerbahçe transfer haberleri: Brezilya'dan kötü haber geldi, Fenerbahçe alternatifine yöneldi!

İNANILMAZ SÜRATLİ

1.68 boyunda olan ve müthiş sürati ile dikkatleri çeken Brezilyalı yıldız için Coritiba'nın 5 milyon Euro istediği belirtiliyor. Coritiba altyapısında futbola başlayan ve Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.

BRUNO HENRIQUE YERİNE GELECEK

Genç futbolcunun kulübüyle 31 Aralık 2024'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin Bruno Henrique'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Igor Paixao'yu kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.