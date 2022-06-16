Fenerbahçe transfer haberleri: Brezilya'dan kötü haber geldi, Fenerbahçe alternatifine yöneldi!

Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 3. transferinin Bruno Henrique olması bekleniyordu. Ancak Brezilyalı yıldız dün gece Flamengo'nun Coritiba ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi.
B PLANI DEVREYE GİRDİ
Ağlayarak kenara gelen ve ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtilen Bruno Henrique ile ilgili gelecek haberi bekleyen Sarı-Lacivertliler bir yandan da B planını hemen devreye soktu.
YENİ HEDEF PAIXAO
Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği transferleri bir önce bitirmek isteyen yönetimi, Henrique'ye alternatif olarak belirlenen Igor Paixao için girişimlere hız verdiği öğrenildi.