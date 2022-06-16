Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."
- Spor
- 16.06.2022 23:07
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- Son Güncelleme:
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- 16.06.2022 23:07
UEFA Konferans Ligi'nde Konyaspor - Bate Borisov maçlarının her iki ayağı da Konya'da oynanacak
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Konyaspor ile Bate Borisov eşleşmesinin her iki ayağı da Konya'da oynanacak. Konuya ilişkin Konyaspor'dan resmi açıklama geldi.
Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.