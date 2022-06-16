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    • Spor
    • 16.06.2022 10:48
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    • 16.06.2022 10:50
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    Voleybol haberleri: Filenin Sultanları Brezilya'ya kaybetti!

    Voleybol haberleri... Filenin Sultanları haberleri... FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Brezilya'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi avantajı da etkili oldu...

    Filede galip gelemedik...

    FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasını 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci hafta karşılaşmasında Brezilya ile karşılaştı. Zorlu mücadelede ev sahibi Brezilya, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    ZORLU İTALYA MAÇINI KAZANDIK
    Ankara'da oynanan maçta hızlı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İtalya'yı set vermeden 3-0 ile geçti.

    ÇİN ENGELİNİ AŞAMADIK
    Filenin Sultanları, ilk hafta müsabakalarının ikinci karşılaşmasında ise Çin ile karşılaştı. Rakibin etkili oyununa engel olamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

    KOMŞUYA SET VERMEDİK
    Çin yenilgisi sonrasında Bulgaristan ile karşılaşan millilerimiz, muhteşem bir performansla mücadeleyi set vermeden kazandı.

    MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
    Ankara'da oynanan 4. maçta ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
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        Haberler Spor Voleybol haberleri: Filenin Sultanları Brezilya'ya kaybetti!
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