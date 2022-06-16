Voleybol haberleri: Filenin Sultanları Brezilya'ya kaybetti!

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasını 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci hafta karşılaşmasında Brezilya ile karşılaştı. Zorlu mücadelede ev sahibi Brezilya, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
ZORLU İTALYA MAÇINI KAZANDIK
Ankara'da oynanan maçta hızlı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İtalya'yı set vermeden 3-0 ile geçti.
ÇİN ENGELİNİ AŞAMADIK
Filenin Sultanları, ilk hafta müsabakalarının ikinci karşılaşmasında ise Çin ile karşılaştı. Rakibin etkili oyununa engel olamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
KOMŞUYA SET VERMEDİK
Çin yenilgisi sonrasında Bulgaristan ile karşılaşan millilerimiz, muhteşem bir performansla mücadeleyi set vermeden kazandı.
MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Ankara'da oynanan 4. maçta ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.