Voleybol haberleri: Filenin Sultanları Brezilya'ya kaybetti!

GABI EN ETKİLİLERİYDİ

Brezilya'da kaptan olarak ilk maçına çıkan Vakıfbank voleybolcusu Gabi, inanılması güç bir performansa imza atarak takımının kazanmasında başrolü oynadı. 20 sayı atan yıldız voleybolcu, Brezilya'nın 3-1 kazanmasına ön ayak oldu.

Millilerimizde ise Ebrar Karakurt'un 21 sayısı galibiyete yetmedi. Zehra Güneş Tuğba Şenoğlu ve Eda Eren Dündar ise 10'ar sayıyla oynadı.