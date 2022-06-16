TFF Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına tek aday!

TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti.
Başvuran adaylardan sadece Mehmet Büyükekşi delege imzası sunabildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi şu şekilde:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
DURSUN ÖZBEK DE KATILDI
Toplantıda konuşan Dursun Özbek ise, "TFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.