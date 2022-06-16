TFF Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına tek aday!





TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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