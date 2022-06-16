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    • 16.06.2022 11:18
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    • 16.06.2022 11:30
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    TFF Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına tek aday!

    Son dakika... Son dakika futbol haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçiminde sadece Mehmet Büyükekşi delege imzası sunabildi. Büyükekşi, seçime tek aday olarak gidecek...

    TFF başkanlığına tek aday!

    TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti.

    Başvuran adaylardan sadece Mehmet Büyükekşi delege imzası sunabildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi şu şekilde:

    Alkın Kalkavan
    Murat Aksu
    Hamit Altıntop
    Yusuf Günay
    Ali Düşmez
    Talat Papatya
    Volkan Can
    İbrahim Burkay
    Nüket Ezberci
    İdil Sürer
    Müslüm Özmen
    Yalçın Orhan

    DURSUN ÖZBEK DE KATILDI

    Toplantıda konuşan Dursun Özbek ise, "TFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.



        TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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