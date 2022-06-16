Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor 4 transferi birden bildirdi!





Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:



"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.