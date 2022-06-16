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    • 16.06.2022 10:04
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    • 16.06.2022 10:30
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    Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor 4 transferi birden bildirdi!

    Son dakika.... Son dakika Trabzonspor haberleri.... Karadeniz Fırtınası, Denswil, Eren Elmalı, Larsen ve Doğucan ile görüşmelere başladığını bildirdi.

    Trabzonspor’dan 4 transfer birden!

    Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Stefano Denswil, Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın yanı sıra serbest statüdeki Jens Stryger Larsen'in transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.



    Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

    "Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



    Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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