Galatasaray teknik direktörünü seçiyor! Masada 3 isim var...

11 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Dursun Özbek, Domenec Torrent'in yerine hoca arayışını ve transfer harekatını birlikte yürütüyor. Sarı kırmızılılarda ikinci dönemine başlayacak olan Özbek'in teknik direktör listesinde 3 isim öne çıkıyor.
Dursun Özbek, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan De Zerbi, Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk ve son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose isimleri üzerinde duruyor.
DE ZERBI BİRAZ TUZLU
Ukrayna'daki savaş durumundan dolayı kulübü Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi ile görüşen Galatasaray, hocanın taleplerini dinledi. 43 yaşındaki çalıştırıcı sarı kırmızılılardan yıllık tam 5 milyon Euro ücret istedi. Yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin fikri değişmeye başlasa da, öne çıkan adaylar arasında kalmaya devam ediyor.