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    • Spor
    • 16.06.2022 09:09
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    • 16.06.2022 09:16
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    Galatasaray teknik direktörünü seçiyor! Masada 3 isim var...

    Mazbatasını alan ve göreve resmi olarak başlayan Dursun Özbek, hoca sorununu bir an önce çözmek için düğmeye bastı. Çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim, Roberto De Zerbi, Okan Buruk ve Marco Rose isimleri üzerinde yoğunlaşıyor. 3 isimden biri takıma kazandırılacak, sonrasında transferler tamamlanıp verimli bir kamp dönemi geçirmek için çalışılacak...

    Galatasaray’da hoca bilmecesi çözülüyor!

    11 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Dursun Özbek, Domenec Torrent'in yerine hoca arayışını ve transfer harekatını birlikte yürütüyor. Sarı kırmızılılarda ikinci dönemine başlayacak olan Özbek'in teknik direktör listesinde 3 isim öne çıkıyor.

    Dursun Özbek, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan De Zerbi, Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk ve son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose isimleri üzerinde duruyor.

    DE ZERBI BİRAZ TUZLU
    Ukrayna'daki savaş durumundan dolayı kulübü Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi ile görüşen Galatasaray, hocanın taleplerini dinledi. 43 yaşındaki çalıştırıcı sarı kırmızılılardan yıllık tam 5 milyon Euro ücret istedi. Yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin fikri değişmeye başlasa da, öne çıkan adaylar arasında kalmaya devam ediyor.

        SASSUOLO'YU UÇURMUŞTU
        Serie A'da Sassuolo'yu çalıştırdığı dönemde takımına inanılmaz bir futbol sergileten De Zerbi, sonrasında kulübünden ayrılmış ve Shakhtar Donetsk'i çalıştırmaya başlamıştı. Süper Lig'de iyi işler yapan Francesco Farioli de o dönem Roberto De Zerbi'nin ekibindeydi.

        FATİH TERİM MASADA YOK, OKAN BURUK DÜŞÜNÜLÜYOR
        Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde kulübün efsanesi haline gelen Okan Buruk, Dursun Özbek yönetiminin düşündüğü tek yerli teknik adam konumunda bulunuyor. Şayet yönetim kesin kararını yerli bir teknik isimden yana kullanırsa, o isim Okan Buruk olacak. Daha önce birçok kez Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini belirten Buruk, yönetimle para dahi konuşmadı. Nuri Şahin ve Fatih Terim isimleri ise düşünülmüyor.

        BAŞAKŞEHİR'İ ŞAMPİYON YAPMIŞTI
        Süper Lig'de birçok kulübü çalıştıran Okan Buruk, son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı. Takımı Abdullah Avcı'dan devralan Buruk, kulüpte uzun zamandır beklenen Süper Lig şampiyonluğunu elde etmişti. Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un da teknik direktörüydü.

            SON İSİM MARCO ROSE
            Alman teknik adam Marco Rose de adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri. Özellikle genç oyuncuları geliştirme yönü ile öne çıkan Rose'nin Galatasaray'a büyük katkı verebileceği düşünülüyor. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran teknik adam, sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle halen tazminat alıyor.

            YARDIMCISI PODOLSKI OLACAK
            Galatasaray, Alman teknik adama 1+1 yıllık teklif hazırladı. Rose'un seçilmesi durumunda yardımcısı eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski olacak.

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            Haberler Spor Galatasaray teknik direktörünü seçiyor! Masada 3 isim var...
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