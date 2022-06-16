Galatasaray teknik direktörünü seçiyor! Masada 3 isim var...

FATİH TERİM MASADA YOK, OKAN BURUK DÜŞÜNÜLÜYOR

Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde kulübün efsanesi haline gelen Okan Buruk, Dursun Özbek yönetiminin düşündüğü tek yerli teknik adam konumunda bulunuyor. Şayet yönetim kesin kararını yerli bir teknik isimden yana kullanırsa, o isim Okan Buruk olacak. Daha önce birçok kez Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini belirten Buruk, yönetimle para dahi konuşmadı. Nuri Şahin ve Fatih Terim isimleri ise düşünülmüyor.