Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Berisha'yı istiyor!



Berisha'nin bir dönem Salzburg'da Galatasaray'ın teknik direktör adayı Marco Rose ile çalışması, transferi Alman hocanın istediği iddialarını da beraberinde getirdi.

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2012-2018 yılları arasında Avusturya ekibinde oynayan ve yıldızı parlayan Valon Berisha 7.6 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

İtalya'da aradığını bulamayan tecrübeli yıldız 2020'de ise 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Reims'in yolunu tuttu. Şu ana kadar Fransa'da da beklentilerin altında kalan Berisha'nın takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.