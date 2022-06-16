Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Berisha'yı istiyor!

Galatasaray yönetimi bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımın eksik olan bölgeleri için transfer çalışmaları yapıyor.
YARAYA ÇÖZÜM ARAYACAK
Başkan Dursun Özbek'in futbolun başına getirme kararı aldığı Cenk Ergün'ün ilk olarak orta alanda kanayan yaraya çözüm bulmak istediği belirtiliyor.
Ergün'ün bu düşünce ile 6 numara ve 8 numara takviyesine yoğunlaştığı belirtilirken, sürpriz bir isimle ilgili transfer iddiası gündeme geldi.
HEDEF BERISHA
İddialara göre Galatasaray, Fransız ekibi Reims'te forma giyen Valon Berisha ile ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 13 maçta forma giyen Kosovalı yıldız 1 asist yaptı. Reims'le sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 29 yaşındaki Berisha hem 6 hem de 8 numara bölgesinde oynayabiliyor.