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    • Spor
    • 16.06.2022 13:34
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    • 16.06.2022 13:37
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    Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Berisha'yı istiyor!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Hem teknik direktör hem de yeni oyuncuları araştıran sarı kırmızılılar, Valon Berisha'yı takibe aldı. Bu gelişme, 'Acaba takımın başına da Rose mu geliyor?' sorusunu getirdi.

    Özel Haber | Galatasaray’dan Berisha bombası!

    Galatasaray yönetimi bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımın eksik olan bölgeleri için transfer çalışmaları yapıyor.

    YARAYA ÇÖZÜM ARAYACAK

    Başkan Dursun Özbek'in futbolun başına getirme kararı aldığı Cenk Ergün'ün ilk olarak orta alanda kanayan yaraya çözüm bulmak istediği belirtiliyor.


    Ergün'ün bu düşünce ile 6 numara ve 8 numara takviyesine yoğunlaştığı belirtilirken, sürpriz bir isimle ilgili transfer iddiası gündeme geldi.

    HEDEF BERISHA

    İddialara göre Galatasaray, Fransız ekibi Reims'te forma giyen Valon Berisha ile ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de 13 maçta forma giyen Kosovalı yıldız 1 asist yaptı. Reims'le sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 29 yaşındaki Berisha hem 6 hem de 8 numara bölgesinde oynayabiliyor.


        Berisha'nin bir dönem Salzburg'da Galatasaray'ın teknik direktör adayı Marco Rose ile çalışması, transferi Alman hocanın istediği iddialarını da beraberinde getirdi.

        TAKIMDAN AYRILABİLİR
        2012-2018 yılları arasında Avusturya ekibinde oynayan ve yıldızı parlayan Valon Berisha 7.6 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.
        İtalya'da aradığını bulamayan tecrübeli yıldız 2020'de ise 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Reims'in yolunu tuttu. Şu ana kadar Fransa'da da beklentilerin altında kalan Berisha'nın takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

        ÖNCE NORVEÇ SONRA KOSOVA
        Mücadeleci futbolu ve liderlik özellikleri ile ön plana çıkan Berisha 2012 yılına kadar Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi. Ancak Kosova'nın bağımsızlığını kazanması sonrası 2016'da Kosova adına görev yapmaya başladı.

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