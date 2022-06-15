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    Trabzonspor, Mısırlı yıldız Trezeguet'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı

    Yeni sözleşme önerilen Nwakaeme’den yanıt alamayan Bordo-Mavililer’in Aston Villa’ya 4 milyon Euro’luk teklif yaptığı ortaya çıktı. Şimdi gözler İngiliz kulübünün yanıtına çevrildi.

    Trezeguet için 4 milyon Euro
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    Sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer arayışlarına devam eden Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet'nin ismi ön plana çıkmaya başladı.



    13 MAÇTA 6 GOL ATTI
    Kasımpaşa da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer olan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Başakşehir'e kiralanmıştı. 13 maçta 6 gol 4 asistlik çok önemli bir katkı veren Trezeguet menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Bunun üzerine Bordo-Mavililer ilk olarak Aston Villa'ya kiralama teklif yaptı. Ancak İngiliz kulübünün gelecek sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi biteceği için teklifi kabul etmediği öğrenildi.



    FAZLA BİR FARK YOK!
    Trabzonspor'un bu gelişme sonrası Trezeguet için bonuslarla birlikte taksitle ödenecek şekilde 4 milyon Euro'luk bir bonservis rakamını İngiliz ekibine önerdiği belirlendi. Aston Villa'nın Mısırlı kanat oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu gelen bilgiler arasında.
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Spor Trabzonspor, Mısırlı yıldız Trezeguet'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı
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