Trabzonspor, Mısırlı yıldız Trezeguet'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı





13 MAÇTA 6 GOL ATTI

Kasımpaşa da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer olan 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Başakşehir'e kiralanmıştı. 13 maçta 6 gol 4 asistlik çok önemli bir katkı veren Trezeguet menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Bunun üzerine Bordo-Mavililer ilk olarak Aston Villa'ya kiralama teklif yaptı. Ancak İngiliz kulübünün gelecek sezon sonunda oyuncunun sözleşmesi biteceği için teklifi kabul etmediği öğrenildi.