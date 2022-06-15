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    • Spor
    • 15.06.2022 10:37
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    • 15.06.2022 10:58
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    Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin yerini o isimle dolduracak! Jesus eski öğrencisini istedi...

    Transfer çalışmalarında hız kesmeyen ve Lincoln ile Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, takımdan ayrılması gündemde olan Kim Min-Jae'nin yerini Jorge Jesus'un eski öğrencisi ile dolduracak. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Fener’in ilk hedefi!

    Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya başlayan Fenerbahçe durmuyor. Sarı-Lacivertli yönetim, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulübe ileten Kim Min Jae'nin yerine stoper arayışlarına resmen başladı.

    HEDEF RODRIGO CAIO
    Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk ismi de takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre yönetimin teklif yapmayı düşündüğü futbolcu Rodrigo Caio.

    JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
    Flamengo formasını giyen Brezilyalı stoper aynı zamanda Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takımın banko isimlerinden biri olan Rodrigo Caio için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

        SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
        28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin pazarlıklardaki elini fazlasıyla güçlendirecek.
        Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon Euro olan Rodrigo Caio bu sezon Flamengo formasıyla 8 maça çıkarken 608 dakika sahada kaldı.

        110 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

        2019 yılının ocak ayında 7 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Flamengo'ya transfer olan yıldız futbolcu kırmızı-siyahlı formayla toplam 110 karşılaşmada görev yaptı.

        BREZİLYA'DAN ÇIKMADI
        Kariyeri boyunca sadece ülkesinde Sao Paulo ve Flamengo'da oynayan Rodrigo Caio 5 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. Tecrübeli stoper son olarak 14 Ekim 2020'de Peru ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 78 dakika görev yaptı.

            HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
            1.83 boyundaki Caio yerden çabuk ve agresif bir stoper. Aynı zamanda boyu çok uzun olmamasına rağmen hava toplarında da oldukça başarılı.

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