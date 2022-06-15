Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin yerini o isimle dolduracak! Jesus eski öğrencisini istedi...

BREZİLYA'DAN ÇIKMADI

Kariyeri boyunca sadece ülkesinde Sao Paulo ve Flamengo'da oynayan Rodrigo Caio 5 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. Tecrübeli stoper son olarak 14 Ekim 2020'de Peru ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 78 dakika görev yaptı.