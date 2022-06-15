Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin yerini o isimle dolduracak! Jesus eski öğrencisini istedi...

Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya başlayan Fenerbahçe durmuyor. Sarı-Lacivertli yönetim, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılma isteğini kulübe ileten Kim Min Jae'nin yerine stoper arayışlarına resmen başladı.
HEDEF RODRIGO CAIO
Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk ismi de takvim.com.tr ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre yönetimin teklif yapmayı düşündüğü futbolcu Rodrigo Caio.
JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Flamengo formasını giyen Brezilyalı stoper aynı zamanda Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takımın banko isimlerinden biri olan Rodrigo Caio için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.