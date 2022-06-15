Galatasaray'dan yerli sağ bek hamlesi! Özbek temaslara başlayacak...

KAYSERİ'DE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon özellikle savunmanın sağınca ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın yerli sağ bek arayışına başladığı ve listedeki ilk ismin Onur Bulut olduğu öğrenildi. Kayserispor formasıyla harika bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 34 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.