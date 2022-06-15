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    • Spor
    • 15.06.2022 11:07
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    • 15.06.2022 11:15
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    Galatasaray'dan yerli sağ bek hamlesi! Özbek temaslara başlayacak...

    Kadrosuna bir sağ bek oyuncusu katmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla harikalar yaratan Onur Bulut için Dursun Özbek ve yönetimi transfer harekatına başlayacak. Galatasaray'ın rakipleri ise Trabzonspor ve Beşiktaş...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’dan yerli bek hamlesi!

    Galatasaray'da seçim sonrası transfer hareketliliği başladı. Başkan Dursun Özbek'in teknik direktör sorununu çözmeden yabancı futbolcu takviyesi yapmak istemediği ancak bazı yerli futbolcularla temasların başladığı öğrenildi.

    KAYSERİ'DE DİKKAT ÇEKTİ

    Geçtiğimiz sezon özellikle savunmanın sağınca ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın yerli sağ bek arayışına başladığı ve listedeki ilk ismin Onur Bulut olduğu öğrenildi. Kayserispor formasıyla harika bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 34 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

    TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

    Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Onur Bulut'la Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.

        TEMASA GEÇİLECEK

        Elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem Kayserispor hem de Onur'la temasa geçmesi bekleniyor.

        ALMANYA'DA BAŞLADI

        Futbol altyapısını Almanya'da alan gurbetçi futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydikten sonra 2019 yılında Alanyaspor'a transfer oldu. 1 sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Onur Bulut, 2020-21 sezonunda Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri çekti.

        ÖNCE HÜCUM SONRA SAVUNMA

        Yıldız futbolcu yükselen grafiğini geçtiğimiz sezon Kayserispor'da da sürdürdü. Kariyerine hücum oyuncusu olarak başlayan Onur Bulut ardından sağ bek oynamaya başladı ve asıl çıkışını bu bölgede yakaladı.

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        Haberler Spor Galatasaray'dan yerli sağ bek hamlesi! Özbek temaslara başlayacak...
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