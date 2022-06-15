Galatasaray'dan yerli sağ bek hamlesi! Özbek temaslara başlayacak...

Galatasaray'da seçim sonrası transfer hareketliliği başladı. Başkan Dursun Özbek'in teknik direktör sorununu çözmeden yabancı futbolcu takviyesi yapmak istemediği ancak bazı yerli futbolcularla temasların başladığı öğrenildi.
KAYSERİ'DE DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezon özellikle savunmanın sağınca ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın yerli sağ bek arayışına başladığı ve listedeki ilk ismin Onur Bulut olduğu öğrenildi. Kayserispor formasıyla harika bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 34 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Onur Bulut'la Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.