Beşiktaş Weghorst’tan müjdeli haberi bekliyor! Başkan Çebi, “Weghorst kararını çarşamba günü verecek” demişti

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Beşiktaş'ta forvet takviyesi için yönetim girişimlerine devam ediyor. Hedefteki 1 numaralı isim ise Wout Weghorst... Hollandalı futbolcu ile Beşiktaş Teknik Direktörü Valerıen Ismael'in bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fransız teknik adam, bu toplantıda Weghorst'a oynatmak istediği sistemi, takımdaki rolünü ve hedeflediği başarılardan bahsetti. Oldukça samimi geçen görüşmenin ardından yönetim yıldız oyuncu ile yıllık ücret konusunu tekrar konuştu. 2.5 milyon Euro'luk teklife 2.7 milyon Euro karşılığı veren Weghorst, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Başkan Çebi'nin ifadesine göre Weghorst kararını Beşiktaş'a bugün iletecek. İstanbul hakkında pozitif fikirleri olan Weghorts, menajerine gelen diğer teklifleri tatmin edici bulmazsa siyah beyazlı formayı giyecek. 29 yaşında ve 1.97 boyunda olan Weghorts geçtiğimiz ocak ayından bu yana Burnley takımında forma giyiyor. Weghorts, daha önce de Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfburg takımlarında da forma giymişti.