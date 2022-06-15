A Milli Takım doludizgin... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 4. maçını da kayıpsız geçti ve grupta liderliğini sürdürdü. Milli Takımımız gruptaki 4 maçını gol yemeden tamamlarken, rakip kaleye de 14 gol attı.
KAAN AYHAN İLE ÖNE GEÇTİK
37. dakikada sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.
HAKAN FARKI İKİYE ÇIKARDI...
52'de Cengiz'in yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 80'de Cengiz'in yerde kalması ile hakem bir kez daha penaltıyı gösterdi.