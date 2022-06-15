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    A Milli Takım, Litvanya engelini de geçerek galibiyet serisine devam etti

    Ay-Yıldızlılar, Litvanya karşısında Kaan Ayhan ve Hakan’ın (pen) golleriyle 3 puanı aldı. Uluslar C Ligi’nde gol yemeden 4 maçını da kazanan Milliler, en yakın rakibine 5 puan fark atarak B Ligi’ne bir adım daha yaklaştı.

    Milliler 12’den vurdu

    A Milli Takım doludizgin... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 4. maçını da kayıpsız geçti ve grupta liderliğini sürdürdü. Milli Takımımız gruptaki 4 maçını gol yemeden tamamlarken, rakip kaleye de 14 gol attı.



    KAAN AYHAN İLE ÖNE GEÇTİK
    37. dakikada sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.



    HAKAN FARKI İKİYE ÇIKARDI...
    52'de Cengiz'in yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 80'de Cengiz'in yerde kalması ile hakem bir kez daha penaltıyı gösterdi.



        CENGİZ PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ
        81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı. Karşılaşma 2-0 Milli Takımımız'ın lehine bitti.



        HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYI BİLDİK
        A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefen Kuntz, Litvanya galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca, "Hedeflerimize ulaştık. Hedeflerimiz gol yememek ve tüm maçları kazanmaktı. İkinci hedeflerimiz de vardı, örneğin pas isabet yüzdesi. Bunu da başardık. Oyuncularım için gurur verici. Kitabın ilk kısmını etkileyici bir şekilde tamamladık" dedi. Stefan Kuntz, Litvanya galibiyeti sonrası futbolcularından övgü ile bahsetti.



        LÜKSEMBURG VE FAROE ADALARI BERABERE KALDI
        Uluslar C Ligi'nde A Milli Takımımız'ın da yer aldığı 1. Grup'ta oynanan diğer maçta Lüksemburg sahasında Faroe Adaları ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 2. sıradaki Lüksemburg 7 puanda kaldı ve ilk sırada yer alan A Milli Takımımız'ın 5 puan gerisine düştü. Faroe Adaları ise 4 puana ulaştı ve grupta 3. sıradaki yerini korudu.



            HAKAN 16 GOLE ULAŞTI
            Litvanya karşısında Ay- Yıldızlılar'ın 2. golünü filelere gönderen Hakan Çalhanoğlu grupta ikinci, milli formayla ise 16. golünü kaydetti. Hakan'ı dünkü maçta tribünler ayakta alkışladı.



            CENGİZ: GOL ATMAYI ÇOK İSTEDİM
            Litvanya karşısında ikinci yarıda penaltı kaçıran Cengiz Ünder maç sonunda konuştu. Yıldız oyuncu, "Gerçekten çok denedim, İzmir'de yetiştiğim yerde gol atmak istedim olmadı. Sonuçta kazandık" dedi.



            TÜRKİYE FANTASTİK BİR TAKIM
            Litvanya'nın hocası Valdas Ivanauskas maç sonunda A Milli Takımımızı övdü. "Türkiye bu grubun üstünde fantastik bir takım. Genç oyuncuları var ve izlemesi keyifli." diye konuştu.

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