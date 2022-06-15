



HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYI BİLDİK

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Stefen Kuntz, Litvanya galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Deneyimli hoca, "Hedeflerimize ulaştık. Hedeflerimiz gol yememek ve tüm maçları kazanmaktı. İkinci hedeflerimiz de vardı, örneğin pas isabet yüzdesi. Bunu da başardık. Oyuncularım için gurur verici. Kitabın ilk kısmını etkileyici bir şekilde tamamladık" dedi. Stefan Kuntz, Litvanya galibiyeti sonrası futbolcularından övgü ile bahsetti.