Torrent ile yollarını ayıracak Galatasaray adaylar arasına Alman hoca Marco Rose da ekledi

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve ekibini zorlu bir maraton bekliyor... Sarı- Kırmızılılar'ın yeni başkanı ödemeler, teknik direktör seçimi ve transfer olmak üzere önemli konularla ilgili yoğun bir çalışma temposuna girecek. Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın en çok merak ettiği konu ise yeni sezonda takımı hangi teknik adamın çalıştıracağı... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek henüz net kararını vermese de adaylarla görüşmeler de devam ediyor. Listesinde Arjantinli teknik adam Gallardo, De Zerbi, Tudor ve Okan Buruk'u bulunduran Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Marco Rose... Sarı-Kırmızılılar'da Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün, daha önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'na da Rose ismini önermişti.
MESAFE KAT EDİLDİ
Özbek'e de aynı ismi önerdi. Ergün, Eşref Hamamcıoğlu ile çalışırken Marco Rose ile görüşüyordu ve belirli bir mesafe katetmişti. Şimdi daha önce yaptığı görüşmeleri raporlayarak Dursun Özbek'e sunacak. 45 yaşındaki teknik adam şu an boşta...
ALMAN VE AVUSTURYA DIŞINA ÇIKMADI
G.Saray'ın görüştüğü Marco Rose, Alman ve Avusturya kulüplerinde görev aldı. Avusturya'da Salzburg takımını çalıştırdı.