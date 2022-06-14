Torrent ile yollarını ayıracak Galatasaray adaylar arasına Alman hoca Marco Rose da ekledi

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve ekibini zorlu bir maraton bekliyor... Sarı- Kırmızılılar'ın yeni başkanı ödemeler, teknik direktör seçimi ve transfer olmak üzere önemli konularla ilgili yoğun bir çalışma temposuna girecek. Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın en çok merak ettiği konu ise yeni sezonda takımı hangi teknik adamın çalıştıracağı... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek henüz net kararını vermese de adaylarla görüşmeler de devam ediyor. Listesinde Arjantinli teknik adam Gallardo, De Zerbi, Tudor ve Okan Buruk'u bulunduran Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Marco Rose... Sarı-Kırmızılılar'da Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün, daha önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'na da Rose ismini önermişti.