Aslan'a Alman hoca! Dursun Özbek çalışmalara başlayacak...

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve ekibini zorlu bir maraton bekliyor… Sarı-Kırmızılılar'ın yeni başkanı ödemeler, teknik direktör seçimi ve transfer olmak üzere önemli konularla ilgili yoğun bir çalışma temposuna girecek.
TEKNİK DİREKTÖR MERAK KONUSU
Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın en çok merak ettiği konu ise yeni sezonda takımı hangi teknik adamın çalıştıracağı… Galatasaray Başkanı Dursun Özbek henüz net kararını vermese de adaylarla görüşmeler de devam ediyor.
SON İSİM MARCO ROSE
Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Marco Rose… Sarı-Kırmızılılar'da Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün, daha önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'na da Rose ismini önermişti. Şimdi Özbek'e de aynı ismi önerdi.