Aslan'a Alman hoca! Dursun Özbek çalışmalara başlayacak...

TEKNİK DİREKTÖR MERAK KONUSU

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın en çok merak ettiği konu ise yeni sezonda takımı hangi teknik adamın çalıştıracağı… Galatasaray Başkanı Dursun Özbek henüz net kararını vermese de adaylarla görüşmeler de devam ediyor.