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    • Spor
    • 13.06.2022 15:40
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    • 13.06.2022 15:44
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    Aslan'a Alman hoca! Dursun Özbek çalışmalara başlayacak...

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni isimler masaya yatırılmaya devam ediyor. Okan Buruk, De Zerbi, Fatih Terim derken yeni bir isim daha masaya yatırıldı. O isim Alman hoca Marco Rose...

    Özel Haber | Aslan’a Alman hoca!

    Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve ekibini zorlu bir maraton bekliyor… Sarı-Kırmızılılar'ın yeni başkanı ödemeler, teknik direktör seçimi ve transfer olmak üzere önemli konularla ilgili yoğun bir çalışma temposuna girecek.

    TEKNİK DİREKTÖR MERAK KONUSU

    Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın en çok merak ettiği konu ise yeni sezonda takımı hangi teknik adamın çalıştıracağı… Galatasaray Başkanı Dursun Özbek henüz net kararını vermese de adaylarla görüşmeler de devam ediyor.

    SON İSİM MARCO ROSE

    Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Marco Rose… Sarı-Kırmızılılar'da Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün, daha önce başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'na da Rose ismini önermişti. Şimdi Özbek'e de aynı ismi önerdi.

        EŞREF HAMAMCIOĞLU GÖRÜŞÜYORDU

        Ergün, Eşref Hamamcıoğlu ile çalışırken Marco Rose ile görüşüyordu ve belirli bir mesafe katetmişti. Şimdi daha önce yaptığı görüşmeleri raporlayarak Dursun Özbek'e sunacak. Marco Rose ile son günlerde yeni görüşme yapılmadı. 45 yaşındaki teknik adam şu an boşta…

        TORRENT'E VEDA EDİLECEK

        Bu arada Dursun Özbek'in yakın bir zaman içinde Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni başkanın, İspanyol hoca ile yolları ayırması bekleniyor.

        GALATASARAY'DA 20 MAÇ

        Yarın başkanlık mazbatasını alacak olan Dursun Özbek, Torrent'in yardımcılarıyla birlikte 1 yıllık hak edişi olan 2 milyon 160 bin Euro'yu ödemesi gerekiyor. İspanyol çalıştırıcı Galatasaray'da 20 maça çıktı. 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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        Haberler Spor Aslan'a Alman hoca! Dursun Özbek çalışmalara başlayacak...
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