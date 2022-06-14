Milli Takım Teknik Direktörü Stefant Kuntz Litvanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Milli Takım Teknik Direktörü Stefant Kuntz, Litvanya maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Futbolcularıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Alman hoca, "26 tanesi de iyi olan oyunculara sahibim. Herkese sordum ve yorgun değiliz cevabını aldım. Bu onların ne kadar kalpten oynadıklarını gösteriyor. Yarın için değişiklik olacak tabii. Bu stadyumda özel bir atmosfer olacak. Deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek bir kadromuz var. Ama transfer dönemindeyiz, oyuncular gittikleri yerde oynayabilecek mi, sakatlık gibi sorunlar olabilir ama eylül ayı maçları için görüş belirtmek doğru olmaz" dedi. Kuntz, "Tabii ki bir şeyler deniyoruz ama bu maçları antrenman maçı olarak görmek maçların değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar milli takımlar arasındaki maçlar. Maçlar sonrası yaptığımız analizler önemli" açıklamasını yaptı.
RIDVAN YOK ENES ÜNAL BELİRSİZ
Litvanya sınavı öncesi Milli Takımımız'da Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ağrıları devam eden ve Lüksemburg önünde forma giyemeyen Enes Ünal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Kuntz'un kadroda yine rotasyona gitmesi bekleniyor. Alman hocanın Cengiz Ünder ve Doğukan'ı kulübeye göndererek kanatlarda bu kez Yunus ve Kerem'i oynatacağı öğrenildi. Kuntz'un kalede Altay'a, savunmanın ortasında ise Okan Kabak ve Kaan'a görev vereceği belirlendi.
14 YIL SONRA İZMİR'DE MİLLİ HEYECAN
Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Milli Takım, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Öte yandan Ay- Yıldızlılar 14 yıl aradan sonra İzmir'de maça çıkacak.