Milli Takım Teknik Direktörü Stefant Kuntz Litvanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Milli Takım Teknik Direktörü Stefant Kuntz, Litvanya maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Futbolcularıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Alman hoca, "26 tanesi de iyi olan oyunculara sahibim. Herkese sordum ve yorgun değiliz cevabını aldım. Bu onların ne kadar kalpten oynadıklarını gösteriyor. Yarın için değişiklik olacak tabii. Bu stadyumda özel bir atmosfer olacak. Deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek bir kadromuz var. Ama transfer dönemindeyiz, oyuncular gittikleri yerde oynayabilecek mi, sakatlık gibi sorunlar olabilir ama eylül ayı maçları için görüş belirtmek doğru olmaz" dedi. Kuntz, "Tabii ki bir şeyler deniyoruz ama bu maçları antrenman maçı olarak görmek maçların değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar milli takımlar arasındaki maçlar. Maçlar sonrası yaptığımız analizler önemli" açıklamasını yaptı.