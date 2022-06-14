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    Jesus eski öğrencisi Nunez için “Göreceksiniz transfer rekoru kıracak” demişti! Yıldız golcü rekor bedelle Liverpool'da

    Jorge Jesus’un eski öğrencisi Nunez 100 milyon Euro bedelle Liverpool’a transfer oldu. Jesus onun için “Göreceksiniz transfer rekoru kıracak” demişti.

    Jesus haklı çıktı Nunez rekor kırdı

    Premier Lig devi Liverpool, transferde bombayı patlattı. Kırmızılar, Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez'i 100 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Transfer Portekiz ekibi tarafından resmen duyuruldu. Darwin Nunez'i son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus keşfetmişti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon Euro'ya transfer ettiği Nunez, 100 milyon Euro bedelle İngiliz devine tranfser oldu.



    TARİH JESUS'U HAKLI ÇIKARDI
    Ancak o dönem bu transfer için ciddi tepkiler alan Jesus, kendisini savunurken, "Göreceksiniz Darwin Nunez, tarihe geçecek rekor bir bonservis bedeliyle satılacak. Benfica tarihine geçecek, tıpkı Joao Felix gibi" demişti. Tarih, 68 yaşındaki hocayı haklı çıkardı.

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