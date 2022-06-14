Jesus eski öğrencisi Nunez için “Göreceksiniz transfer rekoru kıracak” demişti! Yıldız golcü rekor bedelle Liverpool'da

Premier Lig devi Liverpool, transferde bombayı patlattı. Kırmızılar, Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez'i 100 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Transfer Portekiz ekibi tarafından resmen duyuruldu. Darwin Nunez'i son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus keşfetmişti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon Euro'ya transfer ettiği Nunez, 100 milyon Euro bedelle İngiliz devine tranfser oldu.