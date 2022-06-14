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    • Spor
    • 14.06.2022 16:38
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    • 14.06.2022 17:23
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    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e bir şok daha geldi!

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil bir şok daha yaşadı. Kulüpteki tüm oyuncular sağlık kontrollerinden geçirilirken, Mesut Özil sağlık kontrollerine çağrılmadı. Israrla kulüpten ayrılmayacağını belirten oyuncunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Mesut Özil’e bir şok daha!

    Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan ve takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un da "Onunla ilgili karar aynen devam edecek" dediği Mesut Özil, yeni sezon öncesi bir şokla daha karşılaştı.

    KAPILAR KAPANIYOR

    Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'a gösterdiği tepki sonrası kadro dışı kalan Mesut Özil'e Sarı-Lacivertli kulüpte kapılar teker teker kapanıyor.

    Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan ve kariyerine her fırsatta Sarı-Lacivertli kulüpte devam edeceğini söyleyen Mesut, takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un da "Onunla ilgili karar aynen devam edecek" ifadeleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

        FENERBAHÇE'DE KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

        Jesus'un bu açıklamalarına rağmen Mesut'un menajeri, yıldız oyuncunun takımdan ayrılmayı düşünmediğini ve sözleşme süresini Fenerbahçe'de tamamlayacağını dile getirmişti.

        Fenerbahçe'de yeni sezonun startı verilirken, kadro dışı olmasına rağmen takıma dönmek için umudunu kaybetmeyen Mesut Özil, bir şokla daha karşı karşıya kaldı.

        SAĞLIK KONTROLLERİNE ÇAĞIRILMADI

        Yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrollerine başlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil sağlık kontrollerine de çağrılmadı. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Mesut'a bu hamle ile net bir mesaj daha yollanmış oldu.

        Mesut Özil defterini tamamen kapatan Fenerbahçe yönetiminin deneyimli oyuncu ile kısa süre içinde masaya oturarak sözleşme fesih görüşmelerine başlayacağı belirtiliyor.

            YAKLAŞIMI MERAK EDİLİYOR

            Daha önce Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini ısrarla dile getiren Mesut'un fesih talebine yaklaşımı ise merakla bekleniyor.

            Fenerbahçe'nin 2021 yılının ocak ayında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mesut, Sarı-Lacivertli forma ile 37 maça çıktı. 9 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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