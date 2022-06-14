Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e bir şok daha geldi!

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan ve kariyerine her fırsatta Sarı-Lacivertli kulüpte devam edeceğini söyleyen Mesut, takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un da "Onunla ilgili karar aynen devam edecek" ifadeleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.