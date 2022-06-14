Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e bir şok daha geldi!

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan ve takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un da "Onunla ilgili karar aynen devam edecek" dediği Mesut Özil, yeni sezon öncesi bir şokla daha karşılaştı.
KAPILAR KAPANIYOR
Fenerbahçe'de 24 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçın devre arasında dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'a gösterdiği tepki sonrası kadro dışı kalan Mesut Özil'e Sarı-Lacivertli kulüpte kapılar teker teker kapanıyor.
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan ve kariyerine her fırsatta Sarı-Lacivertli kulüpte devam edeceğini söyleyen Mesut, takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un da "Onunla ilgili karar aynen devam edecek" ifadeleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.