Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızı Kim Min-Jae ile bir toplantı gerçekleştirecek! Kararı sorulacak...

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan ciddi teklifler alan başarılı stoperin geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ciddi teklifler sonrası Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin menajerini İstanbul'a çağırdığı belirtildi. Kim'in menajeri Ali Koç ile masaya oturacak ve teklifler değerlendirilecek. Bu görüşme sonrasında yıldız oyuncunun Fenerbahçe'deki kaderi belli olacak.

ELDEN ÇIKARILABİLİR

Napoli, Milan, Tottenham, Everton ve Sevilla gibi takımların radarında olan başarılı stoperin önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu... Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç oyuncusunun 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor. Ancak Fenerbahçe transfer kaynağı oluşturmak için Kim'i elden çıkartabilir.

BEDELİNİN ÖDENMESİNİ BEKLEYECEK

25 yaşındaki stoper kariyerine Avrupa'da devam etmek isterse, sözleşmesindeki 23 milyon Euro'luk satın alma bedelinin ödenmesini bekleyecek. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

39 KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin BJ Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği ve sonrasında büyük bir gelişim gösteren Kim Min Jae geride kalan sezonda 39 kez Sarı-Lacivertli formayı giydi. Bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı.