Bruno Henrique için sıcak gelişme! Transferde Gustavo ayrıntısı...

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transferde gaza bastı… Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getiren Sarı-Lacivertliler, bir başka Brezilyalı yıldız için daha çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Flamengo'nun sol kanat oyuncusu için Brezilya ekibiyle kıran kırana pazarlık yapıyor.
4 MİLYON TEKLİF EDİLDİ
Yeni sezonda uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin bonservisi için Brezilya ekibine 4 milyon Euro teklif etti. Ancak Brezilya ekibi sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında bitecek oyuncu için Fenerbahçe'den 6 milyon Euro talep ediyor.
GUSTAVO TAKASI MASADA
Fenerbahçe, Flamengo'nun istediği rakamı düşürmeye çalışırken sürpriz bir teklif sundu. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Luiz Gustavo'yu Bruno Henrique transferi için takasta kullanmayı düşünüyor. Brezilya ekibi şimdilik bu teklife karşılık vermedi. Görüşmelerin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.