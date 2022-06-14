Bruno Henrique için sıcak gelişme! Transferde Gustavo ayrıntısı...

4 MİLYON TEKLİF EDİLDİ

Yeni sezonda uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin bonservisi için Brezilya ekibine 4 milyon Euro teklif etti. Ancak Brezilya ekibi sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında bitecek oyuncu için Fenerbahçe'den 6 milyon Euro talep ediyor.