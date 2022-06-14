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    • Spor
    • 14.06.2022 12:38
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    • 14.06.2022 12:41
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    Bruno Henrique için sıcak gelişme! Transferde Gustavo ayrıntısı...

    Transfer harekatına devam eden Bruno Henrique, Lincoln'ün ardından bir Henrique'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un eski öğrencisi Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Gustavo'yu da transfere dahil etmek istiyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Henrique için Gustavo!

    Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transferde gaza bastı… Lincoln Henrique'yi İstanbul'a getiren Sarı-Lacivertliler, bir başka Brezilyalı yıldız için daha çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Flamengo'nun sol kanat oyuncusu için Brezilya ekibiyle kıran kırana pazarlık yapıyor.

    4 MİLYON TEKLİF EDİLDİ

    Yeni sezonda uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin bonservisi için Brezilya ekibine 4 milyon Euro teklif etti. Ancak Brezilya ekibi sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında bitecek oyuncu için Fenerbahçe'den 6 milyon Euro talep ediyor.

    GUSTAVO TAKASI MASADA

    Fenerbahçe, Flamengo'nun istediği rakamı düşürmeye çalışırken sürpriz bir teklif sundu. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Luiz Gustavo'yu Bruno Henrique transferi için takasta kullanmayı düşünüyor. Brezilya ekibi şimdilik bu teklife karşılık vermedi. Görüşmelerin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

        JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

        2019 yılından beri Flamengo forması giyen Bruno Henrique, Jorge Jesus'un eski öğrencilerinden… 31 yaşındaki yıldız oyuncu Brezilya dışında Avrupa'da Wolfsburg forması giydi.

        Öte yandan teknik direktör Paulo Sousa ile yolları ayıran Flamengo'nun, Benfica ile Everton Cebolinha transferi için 16 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

        AYRILACAĞINA YORULDU

        Bu haber, transferin Bruno Henrique'nin yerine yapıldığı ve Sambacı'nın kısa süre içinde takımdan ayrılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi. Kariyerinde 282 maça çıkan Henrique, 88 gol atarken 67 asiste imza attı.

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