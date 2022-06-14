Galatasaray, Beka Beka transferini gündemine aldı!

Galatasaray'da başkanlık seçimi sonrası gözler teknik direktör seçimi ve yapılacak transferlere çevrildi… Sarı-Kırmızılılar'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve ekibi vakit geçirmeden kolları sıvadı. Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi.
HEDEF BEKA BEKA
Sarı-Kırmızılıların daha önce de gündemine gelen Fransız 6 numara Beka Beka ile temas kurduğu belirtildi. Transferde hızlı adımlar atmak isteyen Cimbom'un Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
DIENG VEYA WITSEL
Ön libero için Aliou Dieng ve Alex Witsel isimlerini de transfer listesinde bulunduran Galatasaray'da yeni Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün, transfer edilecek oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.