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    • Spor
    • 14.06.2022 12:24
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    • 14.06.2022 13:03
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    Galatasaray, Beka Beka transferini gündemine aldı!

    Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gözüne yeni bir isim kestirdi. Lokomotiv Moskova'da forma giyen Beka Beka'yı gündemine alan Süper Lig ekibi, çalışmalarına başladı...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan’dan Beka Beka hamlesi!

    Galatasaray'da başkanlık seçimi sonrası gözler teknik direktör seçimi ve yapılacak transferlere çevrildi… Sarı-Kırmızılılar'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ve ekibi vakit geçirmeden kolları sıvadı. Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi.

    HEDEF BEKA BEKA

    Sarı-Kırmızılıların daha önce de gündemine gelen Fransız 6 numara Beka Beka ile temas kurduğu belirtildi. Transferde hızlı adımlar atmak isteyen Cimbom'un Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    DIENG VEYA WITSEL

    Ön libero için Aliou Dieng ve Alex Witsel isimlerini de transfer listesinde bulunduran Galatasaray'da yeni Sportif Direktör olması beklenen Cenk Ergün, transfer edilecek oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

        Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Fransız orta saha oyuncusu Beka Beka'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2021 yılından beri Rus ekibinde forma giyen genç yıldızın da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

        KONGO PASAPORTU DA VAR

        Geçtiğimiz sezon Rus ekibinde 26 karşılaşmada forma giyen Beka Beka, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giydi. Caen altyapısından yetişen genç yeteneğin Fransa dışında Kongo pasaportu da bulunuyor.

        GALATASARAY MAÇINDA BÜYÜK OYNAMIŞTI

        Lokomotiv Moskova formasıyla Galatasaray'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Beka Beka, bitmek bilmez enerjisi ve tekniğiyle dikkatleri çekmişti.

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