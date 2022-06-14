Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi! Dünya futbolunu sallamıştı...

DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Sarı-Kırmızılar'ın Pato'nun durumunu araştırdığı belirtilirken, Brezilyalı forvetin önümüzdeki ocak ayında kulübü ile sözleşmesinin biteceği ve temmuz ayı itibarıyla başka bir takımla kontrat imzalayabileceği kaydedildi.

Daha önce de birçok kez adı Pato ile anılan Galatasaray, 2019 yılında Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaşmış ancak görüşmeler mutlu sona bitmemişti.