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    • Spor
    • 14.06.2022 13:21
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    • 14.06.2022 13:35
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    Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi! Dünya futbolunu sallamıştı...

    Bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılarda hedefin Alexandre Pato olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da Pato sesleri!

    Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla hoca arayışlarına hız verirken, bir yandan da transfer çalışmalarıyla ilgili gaza bastı. Brezilya basınından da Sarı-Kırmızılılar'ı yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi.

    GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

    Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan olağanüstü kongrede Dursun Özbek'in başkanlık görevine seçilmesiyle gözler artık yeni hoca arayışına ve transfere çevrilmiş durumda.

    HEM HOCA HEM TRANSFER

    İlk olarak takımı mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yolları ayırmak isteyen ve bu doğrultuda Katalan hoca ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Özbek, bir yandan hem yeni hoca arayışlarına hem de transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

    Özbek başkanlığında yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, takımdaki mevcut yıldız isimleri tutarak yapacağı yeni kaliteli takviyelerle kalitesini artırmayı hedefliyor.

    İDDİA BREZİLYA BASININDAN
    Özbek yönetiminin transfer listesinde yer alan oyuncularla vakit geçirmeden temas kurduğu bilinirken, Brezilya basınından Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi.

        O İSİM PATO

        Uol.br'de yer alan haberde Galatasaray'ın Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız Alexandre Pato ile ilgilendiği iddia edildi.

        DURUMU ARAŞTIRILIYOR

        Sarı-Kırmızılar'ın Pato'nun durumunu araştırdığı belirtilirken, Brezilyalı forvetin önümüzdeki ocak ayında kulübü ile sözleşmesinin biteceği ve temmuz ayı itibarıyla başka bir takımla kontrat imzalayabileceği kaydedildi.

        Daha önce de birçok kez adı Pato ile anılan Galatasaray, 2019 yılında Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaşmış ancak görüşmeler mutlu sona bitmemişti.

        İSTİKRAR KURBANI OLDU

        Daha önce Internacional, Milan, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal, TJ Quanjian, TJ Quanjian gibi takımlarda forma giyen Pato, geçmişte dünyanın en önemli yıldız adayları arasında gösterilse de bir türlü istikrarı yakalayamadı.

            AVRUPA'YA VEDA ETTİ

            32 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerinde sıkça takım değiştirerek beklenen patlamayı yapamadı ve Avrupa futbol piyasasına 2017 yılında Villarreal formasıyla veda etti.

            2017 yılında Çin'e transfer olan Pato ardından ülkesi Brezilya'ya gitmiş, devamında ise MLS ekibi Orlando City'ye imza atmıştı.

            Brezilyalı Pato, bu sezon Orlando formasıyla çıktığı 13 maçta ise 3 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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