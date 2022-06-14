Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi! Dünya futbolunu sallamıştı...

Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla hoca arayışlarına hız verirken, bir yandan da transfer çalışmalarıyla ilgili gaza bastı. Brezilya basınından da Sarı-Kırmızılılar'ı yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan olağanüstü kongrede Dursun Özbek'in başkanlık görevine seçilmesiyle gözler artık yeni hoca arayışına ve transfere çevrilmiş durumda.
HEM HOCA HEM TRANSFER
İlk olarak takımı mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yolları ayırmak isteyen ve bu doğrultuda Katalan hoca ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Özbek, bir yandan hem yeni hoca arayışlarına hem de transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.
Özbek başkanlığında yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, takımdaki mevcut yıldız isimleri tutarak yapacağı yeni kaliteli takviyelerle kalitesini artırmayı hedefliyor.
İDDİA BREZİLYA BASININDAN
Özbek yönetiminin transfer listesinde yer alan oyuncularla vakit geçirmeden temas kurduğu bilinirken, Brezilya basınından Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir transfer iddiası geldi.