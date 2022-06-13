



SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda görmeyi çok istediği Sambacı'nın da ülkesinden ayrılmayı ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi. Yıldız oyuncuya İtalya ve Fransa'dan da teklifler var. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan genç yetenek bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asist üretti. Fenerbahçe, orta sahanın soluna istediği Bruno Henrique ve Igor Paixao için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Bruno Henrique için Flamengo, Paixao için de Coritiba ile temaslarını sürdürüyor.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN