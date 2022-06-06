Fener’de samba rüzgarı

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Sarı- Lacivertli Yönetime transfer listesini sundu ve çalışmalar başladı. Kanarya'nın hedefinde Brezilyalı 3 yıldız var... Fenerbahçe'nin istediği oyunculardan Welington, Sao Paulo'da forma giyiyor. 21 yaşındaki sol bek, 2021 yılından beri Brezilya devinde oynuyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

19 MAÇTA 13 GOL

Fenerbahçe sol kanat için ise Coritiba forması giyen Igor Paixao için de bastırıyor. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi de 2024 yılında bitiyor. Kanarya yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklifte bulundu. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Botafogo'nun 23 yaşındaki santforu Erison için de görüşmelerini sürdürüyor. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan genç golcü 19 maçta 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Erison yıl başında Piraciaba'dan 200 bin Euro karşılığında transfer edildi. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jesus'un bu isimleri düşük maliyetli ve yetenekli oldukları için tercih ettiği belirtildi.



CARVALHO İÇİN KRİTİK HAFTA

Fenerbahçe, Real Betis forması giyen yıldız oyuncu William Carvalho için bu hafta kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İspanyol ekibiyle yapılacak görüşme sonrasında transfer olumlu ya da olumsuz anlamda netlik kazanacak. Sarı- Lacivertli Yönetim, Real Betis forması giyen tecrübeli oyuncunun transferini bitirmek için şartlarını zorlayacak. Jesus da oyuncuyu çok istiyor.



ALTAY'A IZIN YOK!

FENERBAHÇE yıldız oyuncusu Altay Bayındır'a gelen teklifleri geri çeviriyor. Sarı- Lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğa odaklandığı için başarılı eldivene gelen astronomik tekliflere cevap vermiyor. Yönetim, büyük önem verdiği sezon sonrasında Altay Bayındır'a transfer izni verecek.



TİSSERAND'A TALİP VAR

FENERBAHÇE ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Marcel Tisserand'a Fransız Ligi ekiplerinden Rennes teklifte bulundu.