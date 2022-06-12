2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan, geçen sezon da yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçemeyen ALG Spor, bu yıl finalde Wulfz Fatih Karagümrük engelini geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.