Son dakika haberi... Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor 2-1 öne geçti.
Müsabakadan 2-1 ayrılan Gaziantep temsilcisi, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde etti.