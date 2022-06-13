Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı, Rıdvan Yılmaz gerçeklerini takvim.com.tr'ye açıkladı!

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'ın transferi için 6.5 milyon Euro karşılığında Einchart Frankfurt'la anlaştığı haberlerine karşılık Alman basını genç oyuncunun bonservis bedelin 3 milyon Euro olduğunu öne sürmüştü. Almanya'dan ortaya atılan bu iddialar kafa karıştırırken, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel bir açıklama yaptı.
BÜYÜK TARTIŞMA ÇIKTI
Beşiktaş'ın transferi için Eintracht Frankfurt takımı ile prensip anlaşmasına vardığı Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeli ile ilgili Alman basınında yer alan iddialar büyük bir tartışmaya yol açtı.