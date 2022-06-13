Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı, Rıdvan Yılmaz gerçeklerini takvim.com.tr'ye açıkladı!

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'ın transferi için 6.5 milyon Euro karşılığında Einchart Frankfurt'la anlaştığı haberlerine karşılık Alman basını genç oyuncunun bonservis bedelin 3 milyon Euro olduğunu öne sürmüştü. Almanya'dan ortaya atılan bu iddialar kafa karıştırırken, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel bir açıklama yaptı.