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    • Spor
    • 13.06.2022 16:52
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    • 13.06.2022 17:10
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    Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı, Rıdvan Yılmaz gerçeklerini takvim.com.tr'ye açıkladı!

    Beşiktaş'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın bonservisinin 3 milyon Euro olduğu iddia edilmişti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu ve Rıdvan'ın transferini değerlendirdi...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kazancı, Rıdvan’ı takvim.com.tr’ye açıkladı!

    Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'ın transferi için 6.5 milyon Euro karşılığında Einchart Frankfurt'la anlaştığı haberlerine karşılık Alman basını genç oyuncunun bonservis bedelin 3 milyon Euro olduğunu öne sürmüştü. Almanya'dan ortaya atılan bu iddialar kafa karıştırırken, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel bir açıklama yaptı.

    BÜYÜK TARTIŞMA ÇIKTI
    Beşiktaş'ın transferi için Eintracht Frankfurt takımı ile prensip anlaşmasına vardığı Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeli ile ilgili Alman basınında yer alan iddialar büyük bir tartışmaya yol açtı.

    ÜNLÜ GAZETE PAYLAŞMIŞTI

    Rıdvan'ın 6.5 milyon Euro karşılığında Frankfurt'a transfer olacağına ilişkin Türk basınında çıkan haberlere karşın Alman basınından Bild flaş bir iddiayı gündemine taşımış ve 21 yaşındaki oyuncunun transfer bedelinin 3 milyon Euro olduğunu öne sürmüştü.

        'ÜTOPİK' VURGUSU

        Rıdvan Yılmaz için 6.5 milyon Euro olarak Türk basınında aktarılan rakam için Bild'de yer alan haberde 'ütopik' ifadesi de kullanılırken, genç oyuncunun satışının 3 milyon Euro karşılığı gerçekleşeceği iddiası da Siyah-Beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı.

        CEYHUN KAZANCI YALANLADI

        Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise Almanya kaynaklı Rıdvan'ın 3 milyon Euro bonservis bedeli ile satılacağı haberlerini yalanladı ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

        A Milli Takım kampından sakatlığı sebebiyle ayrılan Rıdvan Yılmaz'ın geleceğinin bu hafta içinde tam olarak netleşmesi ve oyuncunun transferine dair maddi detayların resmen açıklanması bekleniyor.

            TORINO DA İDDİA EDİLMİŞTİ

            Öte yandan Rıdvan için İtalyan basını kaynaklı haberlerde Torino'nun genç sol bek için Beşiktaş'a 5 milyon Euro bonservis önerdiği ifade edilmişti.

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            Haberler Spor Beşiktaş yöneticisi Ceyhun Kazancı, Rıdvan Yılmaz gerçeklerini takvim.com.tr'ye açıkladı!
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