Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Ve Brezilyalı futbolcu Lincoln Sarı-Lacivertliler'de

Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara formasını giyen Lincoln Henrique'de mutlu sona ulaştı. Brezilyalı orta alan oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la görüşerek teklifini iletmişti. Uzun'un önceki gece kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek teklifi masaya yatırdığı ve Fenerbahçe kulübüne olumlu geri dönüş yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Lincoln'ün bonservisi için Santa Clara'ya 4 milyon Euro ödeyecek. En geç yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Lincoln 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Brezilyalı futbolcuya 800 bin Euro garanti ücret verileceği belirlendi.
ANDREA PİRLO İMZALADI
Karagümrük bombayı patlattı ve İtalyan futbolunun efsanelerinden biri olan Andrea Pirlo'yu teknik direktörlüğe getirdi. Önceki gün İstanbul'a gelen genç hoca dün 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Pirlo ile yapılan anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerinde sadece 1 yıl Juventus'ta görev yapan Pirlo'nun Karagümrük'e gelişi İtalya'da büyük ses getirdi.
MUSRATİ SÜRPRİZİ
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesine göre çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertlilerin listesinde birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 26 yaşındaki ön libero için sadece Kanarya değil, Fulham ve Real Betis'in de devrede olduğu iddia edildi. Braga'nın Al Musrati için 10 milyon Euro değerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Libyalı yıldız orta saha şimdiye kadar 40 kez milli formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.