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    Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Ve Brezilyalı futbolcu Lincoln Sarı-Lacivertliler'de

    Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Brezilyalı futbolcu bu akşam İstanbul’a gelecek ve 5 yıllık resmi imza atacak. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ve Lincoln Fener’de

    Fenerbahçe ilk transfer bombasını patlattı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara formasını giyen Lincoln Henrique'de mutlu sona ulaştı. Brezilyalı orta alan oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la görüşerek teklifini iletmişti. Uzun'un önceki gece kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek teklifi masaya yatırdığı ve Fenerbahçe kulübüne olumlu geri dönüş yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Lincoln'ün bonservisi için Santa Clara'ya 4 milyon Euro ödeyecek. En geç yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Lincoln 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Brezilyalı futbolcuya 800 bin Euro garanti ücret verileceği belirlendi.



    ANDREA PİRLO İMZALADI
    Karagümrük bombayı patlattı ve İtalyan futbolunun efsanelerinden biri olan Andrea Pirlo'yu teknik direktörlüğe getirdi. Önceki gün İstanbul'a gelen genç hoca dün 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Pirlo ile yapılan anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerinde sadece 1 yıl Juventus'ta görev yapan Pirlo'nun Karagümrük'e gelişi İtalya'da büyük ses getirdi.



    MUSRATİ SÜRPRİZİ
    Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesine göre çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertlilerin listesinde birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 26 yaşındaki ön libero için sadece Kanarya değil, Fulham ve Real Betis'in de devrede olduğu iddia edildi. Braga'nın Al Musrati için 10 milyon Euro değerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Libyalı yıldız orta saha şimdiye kadar 40 kez milli formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



        MESUT ÖZİL BİLMECESİ!
        Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor. Bilindiği gibi Mesut Özil ile Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Jesus imza törenindeki açıklamasında alınan karara aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Mesut Özil'in durumu merak ediliyor. Ozan Tufan ise Hull City ile anlaşma sağladı. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.



        ...VE JESUS İŞBAŞI YAPIYOR
        Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus bugün topbaşı yapıyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcıları bugün Samandıra'da mesaiye başlayacak. Sarı-Lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrollerinin ardında yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı Samandıra'da yapılacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli teknik adam sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak. Sarı-Lacivertli futbolcular Jesus'un gözüne girmek için ellerinden gelenin fazlasını verecek. Fenerbahçe'de çalışmalar daha sonra Topuk Yaylası'nda devam edecek.



        GOL MAKİNESİ SERDAR
        Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı forma altında şovuna devam ediyor. A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın vedasının ardından Serdar Dursun, rakip filelere gol olup yağdı. Milli forma ile çıktığı 7 maçta 7 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, Uluslar Ligi'nde ise toplamda 4 gol kaydetti. Serdar, Ay-Yıldızlı forma altında 232 dakikada 7 gole ulaşmayı başardı. Bu performansı ile büyük takdir topladı.



            AJAXLI GRAVENBERCH BAYERN MÜNİH'TE
            Bayern Münih yeni sezonun ikinci transferini de Ajax'tan yaptı. Bavyera ekibi Mazraoui'nin ardından Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı. Ajax altyapısından yetişen Hollandalı orta saha oyuncu 18 yaşından itibaren A takımda forma giymeye başladı. 20 yaşındaki oyuncu 3 Hollanda Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2 Hollanda Kupası kazandı.



            AVRUPA'DA SES GETİRMEK İSTİYORUZ
            Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut önemli açıklamalar yaptı. Palut, "Avrupa kupalarında inşallah Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edip, olumsuzluğu kırmak istiyoruz. Anadolu takımı olarak ligde iyi sonuçlar alıp Avrupa'da Avrupa takımlarıyla başa baş mücadele edip, ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.



            BURSA'DA ALASGAROV İLE YOLLAR AYRILDI!
            TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un geçtiğimiz sezon Neftçi Bakü'den transfer ettiği Namiq Alasgarov, sözleşmesini feshetti. Kontratı 2023 yılına kadar sürmesine rağmen alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sergilediği 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımın en skorer 2. futbolcusu olmuştu

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                PODOLSKİ İDDİASI
                Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği sürerken, flaş bir iddia gündemi sarstı. Kariyerini Polonya ekibi Gornik Zabrze'de sürdüren Lukas Podolski'nin futbolu bırakarak Sarı-Kırmızılı takımda antrenör olarak görev yapacağı öne sürülüyor. Mayıs ayında kulübü ile sözleşmesini 1 yıl uzatan Alman futbolcu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray müzesiyle Nef Stadı'nı gezmişti.



                SEVİLLA MARCAO İÇİN GELİYOR
                G.Saray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer konusunda gündemin ısınması bekleniyor. Bir süredir Marcao'yu yakından takip eden ancak seçim nedeniyle beklemeye geçen Sevilla'nın 1 hafta içinde Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçmesi bekleniyor. İspanyol basını, savunmanın önemli ismi Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan, Kounde için de çok sayıda teklif alan Sevilla'nın ilk hedefinin Marcao olduğunu belirtiyor. İspanyol ekibinin ilk yapılacak görüşmede masaya 12 milyon Euro'luk teklif koyacağı da gelen bilgiler arasında. Brezilyalı futbolcunun artık kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediği ve yönetimden transferinde kolaylık yapılmasını isteyeceği iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'da defansın kilit isimlerinden biri olan Victor Nelsson'la ilgili de kısa süre içinde resmi teklifler geleceği öne sürülüyor.



                CANNAVARO İLE GÖRÜŞMÜŞ!
                1 yıl içinde 2. kez seçim kaybeden Eşref Hamamcıoğlu ile ilgili Çizme'den flaş bir iddia geldi. La Gazetta Dello Sport manşetten duyurduğu haberde, Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi durumunda Fabia Cannavaro'yu takımın başına getirmeyi düşündüğünü duyurdu. Ancak İtalyan hocanın Galatasaray'a gelişi, seçimi Özbek'in kazanması sonrası suya düştü.



                    GÜVEN İLE İPLER KOPTU
                    Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren isimlerden olan Güven Yalçın yönetimle yine anlaşmaya varamadı. Güven Yalçın ile görüşmeleri yürüten Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın yönetimin önerdiği 800 bin Euro'luk teklifi golcü oyuncunun kabul etmemesi nedeniyle iplerin koptuğu öğrenildi. Siyah- Beyazlılar ile yollarını ayıran Güven Yalçın'ın menajerinin Trabzonspor ile görüştüğü iddia edildi.



                    RIDVAN İMZAYI ATMAYA GİDİYOR
                    6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz imzayı atıyor. Genç futbolcunun bugün Almanya'ya giderek önce sağlık kontrolünden geçeceği ardından da kendisini 5 yıllığına Frankfurt'a bağlayacak olan resmi imzayı atacağı öğrenildi. İmza töreni sonrası tatile çıkacak olan Rıdvan Yılmaz 27 Haziran'da yeni takımının hazırlıklarına dahil olacak. Alman basını milli futbolcunun transferine geniş yer verdi. Gazeteler, Frankfurt'un çok önemli bir ismi kadrosuna kattığı konusunda birleşirken, Rıdvan'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı.



                    MERT GÜNOK GÜN SAYIYOR
                    Beşiktaş'ta geçen sezon uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok yeni sezonu iple çekiyor. Tecrübeli kaleci, Ersin Destanoğlu'nun satılması durmunda birinci kaleci durumuna gelecek. Genç kaleciler Emre Bilgin ve Göktuğ Baytekin de onun yedeği olacak.



                        ANADOLU EFES VE F.BAHÇE 4. MAÇ İÇİN SAHADA
                        ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı bugün oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahipliğindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Seride 2-1 öne olan F.Bahçe maçı kazanırsa şampiyon olacak. Efes'in galibiyetinde ise sezonun şampiyonu 5. maçta belli olacak.



                        KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE ŞAMPİYON ALG SPOR
                        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, ilk şampiyonluğuna ulaştı. Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor maçı 2-1 kazandı.



                        GÜLNAZ COŞKUN'DAN ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI
                        Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı. Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran ve Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı ise gümüş madalya aldı.



                            DORUKHAN DORUKLARDA
                            Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Dorukhan Toköz, Milli takımda da performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un karşılaşma sonrası Dorukhan Toköz'ü performansı nedeniyle tebrik ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, 12 kez top kapmayla sahanın en iyisi oldu. 3 kez pas arası yapan Dorukhan, 9 kez sahipsiz top kazandı. 14 ikili mücadele kazanırken 8.4 rating ile sahanın en iyisi olmayı başardı.



                            BAKASETAS'A HÜCUM!
                            Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Uluslar Ligi'nde attığı 3 golle bir anda transferin gözdesi haline geldi. İtalyan ekibi Fiorentina'dan sonra Fransızlar'ın köklü kulübü Monaco'nun da Yunan yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için Fransızlar'ın 8 milyon Euro civarında bir ücretle Bordo-Mavili kulübün kapısını çalacağı belirtildi.



                            HOCAYLA KONUŞTUM GELECEK!
                            Trabzonspor taraftarları Danimarka milli takım kampına gidip hem oyunculara hem de Cornelius'a transferlerini sordu. Trabzon'un gündemindeki Jens Larsen için Cornelius'a, "Onu alıyor muyuz?" sorusunu yönelten taraftarlara başarılı golcü, esprili bir yaklaşım ile "Satın almaya gerek yok, bonservissiz. Hocayla konuştum alacak" yanıtını verdi. Christian Eriksen de Trabzonspor taraftarının, "Eriksen, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye ne dersin?" sorusuna, "Sizde Cornelius var. O size yeter" yanıtını verdi.

                            HANCI: HEDEF DEVLER LİGİ
                            Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Lig'ne göre yaptıklarını belirterek, önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

                            STAT ZEMİNİ YENİLENDİ
                            Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bozulan saha zemini yenilendi. Hibrit çim serimiyle birlikte beklemeye geçildi.

                            AZERBAYCAN'DA ZAFER VERSTAPPEN'İN OLDU
                            2022 Formula 1 dünya şampiyonasında sezonun sekizinci yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde zafere ulaşan pilot, son dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen oldu. Hollandalı pilotun ardından ikinci sıraya alan isim takım arkadaşı Sergio Perez olurken, Mercedes pilotu George Russell ise üçüncü oldu.

                            POCHETTİNO GİTTİ ZİDANE AN MESELESİ
                            Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde ise PSG ile Zinedine Zidane'ın prensipte anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların haziran sonunda atılacağı detayına yer verildi.

                            RIDVAN KAMPTAN AYRILDI
                            Futbol Federasyonu, Rıdvan Yılmaz'ın milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan genç yıldız İstanbul'a geri döndü.

                            SOUZA İÇİN CELTİC İLE YARIŞTA
                            Vinicius Souza'nın danışmanlğını yapan JC Soccer, Celtic ve Fenerbahçe ile görüştüklerini doğruladı. Celtic oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmeyi planlıyor.

                            CAN ÖNCÜ YARIŞI 5. SIRADA TAMAMLADI
                            Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışı 5. sırada tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter 1., bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri 2., Ducati pilotu Nicolo Bulega ise 3. sırada bitirdi. Öte yandan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 18. sırada finiş çizgisine ulaştı.

                            UKRAYNA-İRLANDA MAÇI ALİ PALABIYIK'IN!
                            FIFA kokartlı Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cum. arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçını yönetecek. Wladyslawa Krola Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Polonya'daki maçın dördüncü hakemi, Hüseyin Göçek olacak.

                            ABDÜLKERİM İÇİN YENİDEN
                            Beşiktaş, Konyaspor'un tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı için bu hafta yeni bir hamle daha yapacak. S-i yah-Beyazlılar'ın teklifi yükselteceği ve Konyasporlu yıldız için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de bu transferi çok istediği ve bu yüzden yönetimin de ısrarcı olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakçı başarılı futboluyla devlerin radarına girdi.

                            TREZEGUET İÇİN 3 MİLYON EURO
                            Trabzonspor, Trezeguet için istenen 4 milyon Euro'luk bonservisi bedelini aşağıya çekmek için Aston Villa ile pazarlıklara başladı. Bordo-Mavili Yönetim, İngiliz ekibine 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor.

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                            Haberler Spor Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Ve Brezilyalı futbolcu Lincoln Sarı-Lacivertliler'de
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