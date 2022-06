Fenerbahçe ilk bombasını patlattı! Ve Brezilyalı futbolcu Lincoln Sarı-Lacivertliler'de

HOCAYLA KONUŞTUM GELECEK!

Trabzonspor taraftarları Danimarka milli takım kampına gidip hem oyunculara hem de Cornelius'a transferlerini sordu. Trabzon'un gündemindeki Jens Larsen için Cornelius'a, "Onu alıyor muyuz?" sorusunu yönelten taraftarlara başarılı golcü, esprili bir yaklaşım ile "Satın almaya gerek yok, bonservissiz. Hocayla konuştum alacak" yanıtını verdi. Christian Eriksen de Trabzonspor taraftarının, "Eriksen, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye ne dersin?" sorusuna, "Sizde Cornelius var. O size yeter" yanıtını verdi.



HANCI: HEDEF DEVLER LİGİ

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Lig'ne göre yaptıklarını belirterek, önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.



STAT ZEMİNİ YENİLENDİ

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında bozulan saha zemini yenilendi. Hibrit çim serimiyle birlikte beklemeye geçildi.



AZERBAYCAN'DA ZAFER VERSTAPPEN'İN OLDU

2022 Formula 1 dünya şampiyonasında sezonun sekizinci yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde zafere ulaşan pilot, son dünya şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen oldu. Hollandalı pilotun ardından ikinci sıraya alan isim takım arkadaşı Sergio Perez olurken, Mercedes pilotu George Russell ise üçüncü oldu.



POCHETTİNO GİTTİ ZİDANE AN MESELESİ

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde ise PSG ile Zinedine Zidane'ın prensipte anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların haziran sonunda atılacağı detayına yer verildi.



RIDVAN KAMPTAN AYRILDI

Futbol Federasyonu, Rıdvan Yılmaz'ın milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan genç yıldız İstanbul'a geri döndü.



SOUZA İÇİN CELTİC İLE YARIŞTA

Vinicius Souza'nın danışmanlğını yapan JC Soccer, Celtic ve Fenerbahçe ile görüştüklerini doğruladı. Celtic oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmeyi planlıyor.



CAN ÖNCÜ YARIŞI 5. SIRADA TAMAMLADI

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışı 5. sırada tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter 1., bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri 2., Ducati pilotu Nicolo Bulega ise 3. sırada bitirdi. Öte yandan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 18. sırada finiş çizgisine ulaştı.



UKRAYNA-İRLANDA MAÇI ALİ PALABIYIK'IN!

FIFA kokartlı Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cum. arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçını yönetecek. Wladyslawa Krola Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Polonya'daki maçın dördüncü hakemi, Hüseyin Göçek olacak.



ABDÜLKERİM İÇİN YENİDEN

Beşiktaş, Konyaspor'un tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı için bu hafta yeni bir hamle daha yapacak. S-i yah-Beyazlılar'ın teklifi yükselteceği ve Konyasporlu yıldız için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de bu transferi çok istediği ve bu yüzden yönetimin de ısrarcı olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakçı başarılı futboluyla devlerin radarına girdi.



TREZEGUET İÇİN 3 MİLYON EURO

Trabzonspor, Trezeguet için istenen 4 milyon Euro'luk bonservisi bedelini aşağıya çekmek için Aston Villa ile pazarlıklara başladı. Bordo-Mavili Yönetim, İngiliz ekibine 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN