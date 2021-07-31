Mete Gazoz’un altın madalyası Okçular Vakfı'nı karalamaya çalışan Meral Akşener'e en güzel yanıt oldu

İP Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yılında grup toplantısında yaptığı konuşmada Okçular Vakfını hedef almış ve çirkin bir karalama çabasına girişmişti. Akşener, "Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı" ifadelerini kullanmıştı.





METE GAZOZ'DAN TARİHİ ALTIN MADALYA!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu. Mete Gazoz'un bu başarısı, Türkiye'yi okçuluk alanında ileriye taşıma hedefi olan Okçular Vakfı'nı hedef alanlar için en güzel yanıt oldu.



BAŞARI BÖYLE GELDİ

Tekvandoda alınan 2 bronz madalyanın ardından Türkiye, 3'üncü madalyasını okçuluk branşında Mete Gazoz'un altın madalyasıyla kazandı. İkinci kez olimpiyatlara katılan milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel branşında Tokyo macerasına 1. Turda Lüksemburg'dan Jeff Henckels'i 6-0 yenerek başladı. 2. tur mücadelesinde ise Avustralya'dan Ryan Tyack'i 7-3 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Avustralya'dan Taylor Worth'u da 7-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan Mete Gazoz, dünya 1 numarası Brandy Ellison ile eşleşti. Olimpiyat 3.'sü Dünya şampiyonu ABD'li Brandy Ellison'u çok çekişmeli geçen atışlar sonunda 7-3 yenen Mete, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Mete Gazoz, olimpiyatlarda 5. kez mücadele eden 2012 Londra'da gümüş madalya kazanan 37 yaşındaki Japon Takaharu Furukawa'yla karşılaştı.