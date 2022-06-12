Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi! Eşref Hamamcıoğlu karşısında 2208 oy alan Özbek 2. kez başkan oldu

Galatasaray'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi... Oldukça çekişmeli geçen olağanüstü kongreye 4459 üye katılım gösetrdi. 2208 oy alan Özbek, 2073 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na 135 fark atarak başkanlık koltuğuna oturdu.
BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANDI
İlk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu önde giderken Dursun Özbek 12'inci sandıktan sonra oylarını artırdı. Seçim sayımı sırasında Dursun Özbek'e 20. sandıkta 134, Eşref Hamamcıoğlu'na 79 oy çıktı.
ÖZBEK SON SANDIKLARDA ÖNE GEÇTİ
20. sandıkta Dursun Özbek farkı 28 oya düşürdü. Geride kalan 4 sandıkta da öne geçti. Sayımın bitmesiyle Divan Başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçimi Dursun Özbek'in kazandığını açıkladı.