Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi! Eşref Hamamcıoğlu karşısında 2208 oy alan Özbek 2. kez başkan oldu





ELMAS'IN OYU SARI-KIRMIZI

Kongreye Burak Elmas'ın oy kullanırken ki fotoğrafı damga vurdu. Zarfın kenarından gözüken "sarı" liste "Burak Elmas oyunu Eşref Hamamcıoğlu'na attı" diye yorumlandı. Ancak Burak Elmas zarfa sarı ve kırmızı listeleri birlikte koyduğunu açıkladı. Her hangi bir başkan adayını tutmadığını söyledi. Elmas'ın oyunu kullandığı 5. sandıktan da "sarı ve kırmızı listelerin olduğu" bir zarf çıktı.