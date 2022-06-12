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    Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi! Eşref Hamamcıoğlu karşısında 2208 oy alan Özbek 2. kez başkan oldu

    Sarı-Kırmızılı kulüpte 4459 üyenin katılım gösterdiği olağanüstü genel kurulda başkan adaylarından Dursun Özbek oyların 2208'ini aldı. Özbek'in rakibi Eşref Hamamcıoğlu ise 2073 oyda kaldı. 135 oy farkla ile başkan seçilen Özbek, ikinci kez G.Saray'ın 1 numarası olmayı başardı.

    Saray’da ikinci Özbek dönemi

    Galatasaray'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi... Oldukça çekişmeli geçen olağanüstü kongreye 4459 üye katılım gösetrdi. 2208 oy alan Özbek, 2073 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na 135 fark atarak başkanlık koltuğuna oturdu.



    BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANDI
    İlk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu önde giderken Dursun Özbek 12'inci sandıktan sonra oylarını artırdı. Seçim sayımı sırasında Dursun Özbek'e 20. sandıkta 134, Eşref Hamamcıoğlu'na 79 oy çıktı.



    ÖZBEK SON SANDIKLARDA ÖNE GEÇTİ
    20. sandıkta Dursun Özbek farkı 28 oya düşürdü. Geride kalan 4 sandıkta da öne geçti. Sayımın bitmesiyle Divan Başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçimi Dursun Özbek'in kazandığını açıkladı.



        GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...
        G.Saray'ın yeni Başkanı Özbek, seçimi kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Özbek, "Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



        YENİ BAŞKAN ÖZBEK
        Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek... Sarı-Kırmızılılar'da dünkü başkanlık seçimi nefesleri kesti... Seçimin sonucu son iki sandıkta belirlendi... Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak ikinci kez Galatasaray Başkanı oldu. Sarı- Kırmızılılar'ın 39. başkanı olan Dursun Özbek, 2208 oy alarak mutlu sona ulaşmayı başardı. Başkanlık seçimindeki rakibi Eşref Hamamcıoğlu ise 2073 oy aldı... Dursun Özbek seçim sonucu açıklandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.



        ELMAS'IN OYU SARI-KIRMIZI
        Kongreye Burak Elmas'ın oy kullanırken ki fotoğrafı damga vurdu. Zarfın kenarından gözüken "sarı" liste "Burak Elmas oyunu Eşref Hamamcıoğlu'na attı" diye yorumlandı. Ancak Burak Elmas zarfa sarı ve kırmızı listeleri birlikte koyduğunu açıkladı. Her hangi bir başkan adayını tutmadığını söyledi. Elmas'ın oyunu kullandığı 5. sandıktan da "sarı ve kırmızı listelerin olduğu" bir zarf çıktı.



            ACİL 20 MİLYON DOLAR ÖDEME BEKLİYOR
            Futbolcuların biriken maaşları ve diğer ödemeler dahil 20 milyon dolar acil para gerekiyor. G.Saray'da Dursun Özbek yönetimini ağır bir borç yükü bekliyor. Futbolcuların biriken transfer taksitleri, maaşları ve çeşitli borçlar dahil ilk planda yaklaşık 20 milyon dolar ödeme yapılması gerekiyor. Bu borçların geçmiş dönemi kapsadığı yakın zamanda ödenmesi gereken paralarla beraber bu paranın 50 milyon dolar olduğu öğrenildi.



            SON SANDIKLAR YARAMIYOR!
            Bir önceki seçimi son sandıklarda kaybeden Hamamcıoğlu yine aynı senaryoyu yaşadı. G.Saray'da geçen yıl yapılan kongrede de son sandıklara kadar seçimi önde götüren, son iki sandıkta çıkan oylarla ise yarışı kaybeden Eşref Hamamcıoğlu dün de aynı senaryaoyu yaşadı. 21. sandığa kadar önde olan Hamamcıoğlu, üstünlüğünü 22. sandıkta kaybetti.



            TİMUR: TAKVİYELER YAPACAĞIZ
            G.Saray'da seçimi kazanan Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, transferle ilgili konuştu. Timur, "İskeleti koruyup kadroya transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.



                DİVAN KURULU BAŞKANI DİNÇBAYLI
                Galatasaray'ın Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Divan Kurulu Başkanı seçildi. Dinçbaylı yaptığı açıklamada, "Galatasaray her zaman olduğu gibi öncü bir kulüp olduğunu gösterdi ve divan kurulu başkanlığına ilk kez bir kadını seçen kulüp oldu" dedi.



                TFF'DEN ÖZBEK'E TEBRİK MESAJI
                TFF, Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı. Yapılan açıklamada, "Galatasaray'da başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



                SÜREN: ÖNEMLİ OLAN SPORTIF BAŞARIDIR!
                Galatasaray kongresinde oy kullanan eski başkan Faruk Süren, "Adaylar hep propaganda sırasında gayrimenkul projelerinden bahsettiler. Ancak kimse sportif başarı nasıl gelecek bundan bahsetmedi. Şimdi sportif başarı için kim neler yapacak hep beraber göreceğiz" dedi.



                    YENİ HOCA YABANCI OLACAK!
                    Galatasaray'da başkanlık görevine Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından gözler teknik direktör seçimine çevrildi. Takımın mevcut hocası Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmeyen Özbek'in sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü getireceği ve Ergün'ün de takımı yabancı hocaya emanet etmeyi düşündüğü öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in teknik adam adayları arasında Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'nun ilk sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Önceliğini yabancı teknik direktöre veren Galatasaray'ın yeni yönetiminin, Okan Buruk'u ise alternatif olarak belirlediği belirtiliyor. Yeni yönetimin listesindeki tek yerli hocanın Buruk olduğu ifade ediliyor. Öte yandan yeni başkan Dursun Özbek ilk olarak Torrent ile masaya oturarak Katalan teknik adamla yolları ayıracak. Torrent döneminin resmen sona ermesiyle yeni hoca da belli olacak.



                    DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ
                    Metin Öztürk
                    Niyazi Yelkencioğlu
                    B. İsmail Bahçetepe
                    Rıza Tevfik Morova
                    Eray Yazgan
                    Levent Yaz
                    Cemal Özgörkey
                    İsmail Sarıkaya
                    Mehmet Cibara
                    Dikran Gülmezgil

                    YEDEK ÜYELER
                    Can Natan
                    Emir Aral
                    Cansu Ak
                    Tanur Lara Yılmaz
                    Cem Soylu

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                    Haberler Spor Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi! Eşref Hamamcıoğlu karşısında 2208 oy alan Özbek 2. kez başkan oldu
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