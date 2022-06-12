Fenerbahçe'den sürpriz isim! Sarı-Lacivertliler, Mehdi Taremi için Porto'ya teklifte bulundu

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken forvete İranlı Mehdi Taremi gündeme geldi. Geçen sezon Porto'da harikalar yaratan 32 maçta 20 gol atıp 13 asist yapan İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler Portekiz kulübünün kapısını çaldı. Jorge Jesus'un listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ancak son kararı Porto kulübünün vereceği öğrenildi. 20 milyon Euro piyasa değeri olan İranlı golcü için Porto'nun zorunlu satın alma opsiyonu istediği ifade edildi. Taremi'nin 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin forvete iki takviye yapmayı planladığı forvete düşünülen bir diğer ismin de Botofago'da oynayan Erison olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Erison'un kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi var. Jesus'un Erison'u genç, gelecek vaad eden ve ekonomik bir oyuncu olduğu için Sarı-Lacivertli yönetime önerdiği belirlendi.