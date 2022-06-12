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    • Spor
    • 12.06.2022 11:32
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    • 12.06.2022 11:36
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    Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları başlıyor!

    Fenerbahçe'ye gelişiyle gündem yaratan ve dünyada konuşulan bir imza atan Jorge Jesus, sarı lacivertlilerle ilk antrenmanına çıkmaya hazılanıyor. Çalışmalara Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek oyunculardan yapılacak transferlere birçok konunun netleşmesi bekleniyor. En büyük çözülmesi gereken sorun ise Mesut Özil'in geleceği gibi duruyor...

    Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor!

    Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını başlatıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yarın bir araya gelecek sarı-lacivertliler, hazırlıklarına başlayacak.

    GİDECEK İSİMLER NETLEŞECEK
    Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve yardımcıları yarın Samandıra'da mesaiye başlayacak. Sarı-lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrolleri ile start verilecekken yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı da Samandıra'da yapılacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli teknik adam sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak.

    HOCANIN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAKLAR
    Yeni bir dönemin başlayacağı Fenerbahçe'de hem Samandıra, hem de futbolcular şekillenecek. Milli takımlarda bulunan oyuncuların dışındaki as ve kiralık oyuncular, Jesus'un gözüne girmek için ellerinden gelenin fazlasını verecek. Topuk Yaylası'nda devam edecek kamp çalışmalarında ise geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya, Portekizli teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.


        ÖZİL BELİRSİZLİĞİ SÜRERKEN TUFAN YOLCU
        Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil belirsizliği yerini korurken Ozun Tufan İngiltere yolcusu. Mesut Özil ile Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Jesus imza törenindeki açıklamasında alınan karara aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil'in bilmecesi hala çözülemezken Ozan Tufan'ın imdadına Hull City yetişti ve yeni sezon için söz kesildi. Hull City, Ozan'ın yanı sına Allahyar'ı da renklerine katacak adımları attı.


        SERDAR DURSUN ŞOV
        Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, A Milli forma altında da şovuna devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz'ın vedasının ardından Serdar Dursun, rakip filelere gol oyup yağdı. Milli forma ile çıktığı 7 maçta 7 gol kaydeden Serdar Dursun, Uluslar Ligi'nde ise toplamda 4 gol kaydetti. Serdar Dursun, Haaland ve Bakasetas'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

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