Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları başlıyor!

HOCANIN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAKLAR

Yeni bir dönemin başlayacağı Fenerbahçe'de hem Samandıra, hem de futbolcular şekillenecek. Milli takımlarda bulunan oyuncuların dışındaki as ve kiralık oyuncular, Jesus'un gözüne girmek için ellerinden gelenin fazlasını verecek. Topuk Yaylası'nda devam edecek kamp çalışmalarında ise geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya, Portekizli teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.