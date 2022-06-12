Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları başlıyor!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını başlatıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yarın bir araya gelecek sarı-lacivertliler, hazırlıklarına başlayacak.
GİDECEK İSİMLER NETLEŞECEK
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve yardımcıları yarın Samandıra'da mesaiye başlayacak. Sarı-lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrolleri ile start verilecekken yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı da Samandıra'da yapılacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli teknik adam sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak.
HOCANIN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAKLAR
Yeni bir dönemin başlayacağı Fenerbahçe'de hem Samandıra, hem de futbolcular şekillenecek. Milli takımlarda bulunan oyuncuların dışındaki as ve kiralık oyuncular, Jesus'un gözüne girmek için ellerinden gelenin fazlasını verecek. Topuk Yaylası'nda devam edecek kamp çalışmalarında ise geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Meyer, Lemos, Samatta ve Muhammed Gümüşkaya, Portekizli teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.