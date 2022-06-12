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    Bizim Çocuklar seriye bağladı! Lüksemburg’u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun’un golleriyle devirdi

    A Milli Takımımız, Uluslar Ligi’nde Lüksemburg’u Hakan Çalhanoğlu (pen.) ve Serdar Dursun’un golleriyle yıktı... C Ligi 1. grupta 3. maçını da kazandı...

    Biri bizi dur’dursun’!

    A Milliler Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazandı. Ay-Yıldızlılar 14. dakikada gole çok yaklaştı. Zeki'nin pasıyla kale önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu mutlak golü kaçırdı. 29'da Doğukan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına iyi giren Halil Dervişoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozsiyonda golü bulamadı.



    PERDEYİ HAKAN AÇTI
    Dakikalar 35'i gösterdiğinde Hakan'ın soldan kullandığı köşe vuruşuna Çağlar arka direkte kafayı vurdu. Top savunmada Leandro Barreiro'nun eline çarptı. Hakem Nobre penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Hakan gole çvirdi: 0-1... Milliler ikinci yarıya da hızlı başladı. 51'de Hakan'ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu kale önünde Serdar Dursun tamamlayamadı. 59'da Doğukan Sinik'in vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Serdar Dursun'un sert şutu ağlarla buluştu: 0-2. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda iki farkla mağlup eden Milliler, 3 maç sonunda rakip filelere 12 gol göndermeyi başardı. Milliler kalesinde ise hiç gol görmedi.



    SERDAR COŞTU BİR KERE
    A Milli forma altında harika bir performansa imza atan Serdar Dursun, Lüksemburg'u da boş geçmedi. Serdar, dün attığı golle milli forma ile 7. maçında 7 golünü attı. Yakaladığı form grafiği ile tam not aldı.



        GOL YEMEMEK ÖNEMLİYDİ!
        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı sonrası konuştu. Kuntz, "Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli. Galip geldik mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Bizim Çocuklar seriye bağladı! Lüksemburg’u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun’un golleriyle devirdi
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