Bizim Çocuklar seriye bağladı! Lüksemburg’u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun’un golleriyle devirdi





GOL YEMEMEK ÖNEMLİYDİ!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı sonrası konuştu. Kuntz, "Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli. Galip geldik mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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