Yeni başkanını seçecek olan Galatasaray, transferde yıldız bir Brezilyalı'yı gündeme aldı!

Yarın yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi…
O İSİM JOAO PEDRO
Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Cagliari'nin hücum oyuncusu Joao Pedro ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Brezilyalı forvetin ayrıca Sassuolo, Fiorentina, Salernitana ve Napoli'nin de listesinde olduğu belirtiliyor.
MÜTHİŞ BİR SEZONU GERİDE BIRAKTI
Cagliari formasıyla müthiş bir sezonu geride bırakan Joao Pedro, Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan basınına göre Cagliari, yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için gelecek tekliflere sıcak bakacak. Asıl bölgesi forvet arkası olan Joao Pedro, en uçta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
1 KEZ MİLLİ OLDU
Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan vatandaşığına geçen ve 1 kez Gök Mavili formayı giyen tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro.