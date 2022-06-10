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    • 10.06.2022 11:14
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    • 10.06.2022 11:17
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    Yeni başkanını seçecek olan Galatasaray, transferde yıldız bir Brezilyalı'yı gündeme aldı!

    Yeni başkanını seçtikten sonra transferde bombaları patlatmaya hazırlanan Galatasaray, İtalya'dan yıldız bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, harika bir sezonu geride bırakan Joao Pedro'yu istiyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a süper Brezilyalı! Gelirse şov yapar...

    Yarın yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi…

    O İSİM JOAO PEDRO

    Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Cagliari'nin hücum oyuncusu Joao Pedro ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Brezilyalı forvetin ayrıca Sassuolo, Fiorentina, Salernitana ve Napoli'nin de listesinde olduğu belirtiliyor.

    MÜTHİŞ BİR SEZONU GERİDE BIRAKTI

    Cagliari formasıyla müthiş bir sezonu geride bırakan Joao Pedro, Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan basınına göre Cagliari, yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için gelecek tekliflere sıcak bakacak. Asıl bölgesi forvet arkası olan Joao Pedro, en uçta ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.

    1 KEZ MİLLİ OLDU

    Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan vatandaşığına geçen ve 1 kez Gök Mavili formayı giyen tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 12 milyon Euro.

        PALERMO TEDRİSATINDAN

        Ülkesinde Atletico Mineiro altyapısında futbola başlayan Joao Pedro 2010 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer olarak İtalya'ya adım attı. Ardından Vitoria Guimares, Penarol, Santos ve Estoril gibi takımlarda görev yapan Brezilyalı forvet 2014 yılında Cagliari formasıyla Serie A'ya geri döndü. Cagliari'de 270 maça çıkan Joao Pedro 86 gol ve 28 asistlik performansa imza attı.

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