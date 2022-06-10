Yeni başkanını seçecek olan Galatasaray, transferde yıldız bir Brezilyalı'yı gündeme aldı!

Yarın yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'la ilgili İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi…

O İSİM JOAO PEDRO

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Cagliari'nin hücum oyuncusu Joao Pedro ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Brezilyalı forvetin ayrıca Sassuolo, Fiorentina, Salernitana ve Napoli'nin de listesinde olduğu belirtiliyor.