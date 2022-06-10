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    • 10.06.2022 18:28
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    • 10.06.2022 18:41
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    Özel haber...Trabzonspor'dan transfer harekatı: Puchacz ile yollarını ayıran Fırtına sola Borna Barisic'i düşünüyor

    Süper Lig'de harika bir performans ile rakiplerine üstünlük kuran ve bu üstünlük sonucunda da şampiyon olan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını da sürdüyor. Bu kapsamda kiralık sözleşmesi sona eren Puchacz'ın yerine Karadeniz temsilcisi 29 yaşındaki Borna Barisic'i düşünüyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Trabzonspor’dan transfer harekatı

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Puchacz ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sol bek için Alioski, Eren Elmalı, Ballo Toure gibi isimlerle temaslarını sürdüren Trabzonspor için İskoçya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Karadeniz Fırtınası'nın Glasgow Rangers'ta forma giyen Hırvat yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü.

    Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Borna Barisic… 2018 yılından beri Glasgow Rangers'ta forma giyen 29 yaşındaki Hırvat yıldızın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

        Geride kalan sezonda 43 karşılaşmada görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor. 2018 yılında Osijek'ten transfer edilen tecrübeli oyuncu için Glasgow Rangers 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        26 kez Hırvatistan Milli Takım forması giyen Barisic, 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor scoutlarının bugün oynanacak Danimarka-Hırvatistan maçında 3 oyuncuyu takip edeceği belirtildi.

        Bordo-Mavili scoutlar, Danimarka'dan sağ bek Larsen ile orta sahanın solunda oynayan Damsgaard ile Hırvatistan'ın sol beki Barisic'i bugün takip edecek. Danimarka-Hırvatistan maçı bugün saat 21.45'te start alacak.

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        Haberler Spor Özel haber...Trabzonspor'dan transfer harekatı: Puchacz ile yollarını ayıran Fırtına sola Borna Barisic'i düşünüyor
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