Özel haber...Trabzonspor'dan transfer harekatı: Puchacz ile yollarını ayıran Fırtına sola Borna Barisic'i düşünüyor

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Puchacz ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sol bek için Alioski, Eren Elmalı, Ballo Toure gibi isimlerle temaslarını sürdüren Trabzonspor için İskoçya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Karadeniz Fırtınası'nın Glasgow Rangers'ta forma giyen Hırvat yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü.
Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Borna Barisic… 2018 yılından beri Glasgow Rangers'ta forma giyen 29 yaşındaki Hırvat yıldızın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.