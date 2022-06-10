Özel haber...Trabzonspor'dan transfer harekatı: Puchacz ile yollarını ayıran Fırtına sola Borna Barisic'i düşünüyor

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Puchacz ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.